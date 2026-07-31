"Hay que venir al sur" puso a prueba a Nicol Salce: elogios, críticas y un desafío por superar

El escenario de La Gran Batalla Superstars volvió a encenderse este jueves con una nueva gala, donde dos equipos buscan asegurar un lugar en la esperada Gala de Beneficio, instancia en la que podrán competir por una importante ventaja dentro del programa.

Los encargados de abrir la noche fueron Nicol Salce y la Academia UN1TY, quienes apostaron por una puesta en escena inspirada en la icónica Raffaella Carrà, interpretando el clásico "Hay que venir al sur".

Tras la presentación, el jurado destacó la energía y el trabajo del equipo, aunque coincidió en que aún existen aspectos por mejorar para alcanzar el nivel que exige la competencia.

Para Tito Larenti, la conexión entre los integrantes fue evidente sobre el escenario. Sin embargo, señaló que los nervios jugaron en contra de Nicol durante algunos momentos de la interpretación.

"Se nota que ustedes se conocen muy bien y que trabajaron la presentación. Hubo energía, pero también algunos accidentes. Sentí a Nicol muy ansiosa y eso terminó afectando el resultado. El lip sync tuvo varios errores y quizá pensaron demasiado en el resultado final. Hoy no fue la presentación que esperaba", expresó.

Por su parte, Elka Meyer resaltó la dificultad de la coreografía y el compromiso del equipo durante los ensayos.

"Me fascinó el equipo. Se nota que estudian, que conocen las técnicas y que trabajan para hacerlo bien. Es cierto que en algunos momentos se perdió la letra, pero tienes una gran oportunidad y un excelente equipo. Hay que aprovecharla", comentó.

Luego de escuchar las observaciones, Nicol Salce respondió con sinceridad.

"Sinceramente me cansé, pero la letra de la canción sí me la sabía", afirmó.

Desde la mirada técnica, Quimey del Río valoró la propuesta coreográfica y la intensidad de la presentación, aunque consideró que faltó reflejar con mayor precisión la esencia de la artista homenajeada.

"Me gustó mucho la propuesta y me divertí con los bailes. Había mucha energía y desplazamientos muy precisos. Sin embargo, en el lip sync se fue perdiendo y no vi algunos movimientos característicos de Raffaella Carrà. No hay que relajarse; en tu última presentación mostraste un nivel muy alto y queremos volver a verlo", sostuvo.

Finalmente, Gabriela Zegarra coincidió en que uno de los puntos más débiles fue la interpretación del personaje.

"En el lip sync hubo errores; había palabras que no pronunciabas y eso también afectó el baile. Creo que los nervios aparecieron por esa situación. Es muy difícil imitar a una artista tan reconocida y siento que faltó más trabajo en la construcción del personaje y más ensayo", manifestó.

Al cierre de la devolución, Nicol agradeció las observaciones y aseguró que servirán para seguir creciendo dentro de la competencia.

"Todas las devoluciones son válidas y vamos a mejorar", concluyó.

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