Oriana Arredondo emocionó con un viaje al pasado y recibió elogios del jurado

La última presentación de la noche estuvo a cargo de Oriana Arredondo y la Academia Elite Dance, quienes apostaron por una propuesta inspirada en la inolvidable Marisol, interpretando el tema "Corazón Contento".

Con una escenografía y vestuario que transportaron al público a otra época, el equipo logró conectar con el jurado gracias a una puesta en escena prolija, una historia bien construida y una interpretación cargada de nostalgia.

El primero en emitir su devolución fue Quimey del Río, quien valoró la ambientación y el concepto presentado sobre el escenario, aunque recomendó trabajar algunos aspectos técnicos.

"Me gustó mucho lo que propusieron con el vestuario para trasladarnos a esa época. Oriana falló un poco en el lip sync al inicio; yo le sugeriría tomar el micrófono desde la entrada si lo va a utilizar. La energía estuvo presente, pero para seguir creciendo hay que estudiar ciertos detalles en las expresiones y las muecas para sumar al personaje", comentó.

Por su parte, Elka Meyer destacó el trabajo colectivo y la fidelidad con la que lograron recrear la esencia de la época.

"Realmente me llevaron a esa época. Me gustaron las expresiones, el trabajo de los chicos y lo prolijo que estuvo todo. Fue una propuesta sencilla, pero muy acorde a la temática. En general, hicieron un buen trabajo", afirmó.

Para Gabriela Zegarra, el equipo asumió un reto importante y consiguió transmitir la historia de la canción.

"La propuesta me encantó. Se arriesgaron con el trabajo en parejas y les salió muy bien. Lograron que nos enfoquemos en el personaje. Hubo algunos detalles con las manos y el manejo del micrófono, pero era una canción complicada y, aun así, el resultado fue bueno", señaló.

Finalmente, Tito Larenti resaltó el nivel de producción y el esfuerzo por construir un personaje creíble.

"Me gustó que realmente parecía una presentación de esa época. Los detalles estuvieron muy bien logrados y se nota que hubo trabajo en la construcción del personaje, aunque todavía pueden profundizar un poco más. Entendí la historia y la propuesta; el equipo estuvo bien y, la verdad, lograron hacerme sentir en esa época", expresó.

Visiblemente emocionada, Oriana Arredondo aprovechó el momento para dedicar unas palabras de agradecimiento a quienes la apoyan en cada presentación.

"Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos, especialmente a mi suegra y a su mamá, quienes me dijeron que realmente se sintieron transportadas a esa época", manifestó.

Con esta presentación concluyó una intensa gala de "Canciones del Recuerdo", donde los equipos continúan luchando por asegurar un lugar en la esperada Gala de Beneficio, una instancia decisiva dentro de La Gran Batalla Superstars.

Mira la programación en Red Uno Play