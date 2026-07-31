Exministro: "una garrafa de GLP podría costar Bs 130 sin subvención"

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió que una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría costar alrededor de Bs 130 si no existiera subvención estatal, tomando en cuenta el precio internacional y los costos asociados a la importación.

Actualmente, la garrafa se comercializa en el país a Bs 22,50, precio que se mantiene gracias al subsidio. Sin embargo, Ríos señaló que el escenario se vuelve más complejo porque Bolivia comenzó a registrar déficit de producción de GLP.

“Una garrafa debería estar costando más o menos 130 bolivianos, es decir, casi 100 bolivianos más de lo que cuesta ahora”, afirmó.

Bolivia pasó de exportar a importar GLP

Ríos explicó que hasta el año pasado Bolivia exportaba GLP, producto que venía asociado a la corriente de gas natural. No obstante, indicó que este año ya se registraron pequeños déficits de producción y que la importación irá creciendo año tras año.

“Ahora somos un país importador de GLP”, sostuvo el exministro, al señalar que este nuevo escenario exige contar con dólares para comprar el producto en el exterior y mantener el abastecimiento interno.

Propone focalizar el subsidio

El analista planteó que el Gobierno avance hacia un modelo de subsidio focalizado, similar al que se aplica en países como Perú o Brasil.

Según explicó, el apoyo podría entregarse de forma directa a las familias de menores ingresos, por ejemplo, mediante una transferencia bancaria o QR, tomando como referencia indicadores como el consumo eléctrico.

“No le estaríamos financiando a una familia adinerada. Hay que focalizar el subsidio al GLP”, señaló.

Advierte riesgo de desabastecimiento

Ríos advirtió que mantener una subvención generalizada al GLP, la gasolina y el diésel puede derivar en problemas de abastecimiento si el Estado no cuenta con suficientes recursos para importar combustibles.

A su criterio, el país debe discutir una reforma al sistema de subsidios, una nueva ley de hidrocarburos y cambios profundos en YPFB.

“Si no quitamos los subsidios a la gasolina y al diésel, y focalizamos el subsidio al GLP, nos vamos a desabastecer”, afirmó.

Gas natural, el siguiente problema

El exministro también advirtió que Bolivia podría comenzar a importar gas natural desde 2029, debido a que la demanda interna superaría la oferta nacional.

Ríos recordó que gran parte de la generación eléctrica del país depende del gas natural, por lo que consideró urgente firmar contratos de largo plazo y reactivar la exploración hidrocarburífera.

Cuestiona situación de YPFB

Durante la entrevista, Ríos calificó a YPFB como una “bomba de tiempo” y sostuvo que la estatal necesita una “cirugía mayor”.

Cuestionó que la empresa mantenga una estructura pesada, con miles de funcionarios, mientras sus refinerías operan por debajo de su capacidad y el país depende cada vez más de la importación de combustibles.

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