"Los disparos eran interminables": Policías investigaban crímenes en San Matías, según subalcaldesa de Ascensión de la Frontera

Preliminarmente se conoce que dos policías se trasladaban desde San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, para investigar los recientes crímenes en San Matías, en este trayecto, según la subalcaldesa Dayana Abigail Ribeiro Ramos, se conoce que fueron emboscados violentamente en la comunidad de Ascensión de la Frontera. Al respecto, denunció la falta de presencia estatal al manifestar que "estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra comunidad fronteriza, nos tiene abandonados el Estado".

Una ráfaga de disparos que sembró el terror

Los habitantes del lugar se vieron obligados a refugiarse en sus viviendas mientras las detonaciones resonaban en pleno centro.

La autoridad local detalló que "los disparos eran interminables, como si fuera una guerra" y añadió que los efectivos "dijeron que estaban pasando a San Matías a ver el caso de ayer y su sorpresa fue que los emboscaron en nuestra comunidad".

Posteriormente al enfrentamiento armado, una fuerte explosión alarmó a los vecinos, quienes presenciaron la incineración del vehículo en el que se desplazaban las fuerzas del orden.

"Luego escuchamos una explosión y vimos que estaban quemando esa camioneta, todo el mundo estaba con miedo en sus casas", relató la representante edil sobre el tenso momento.

Paradero desconocido de las víctimas

Posteriormente, la autoridad indicó que comenzó a difundirse noticias sobre la muerte de un efectivo y la desaparición de una mujer policía tras el cruce de fuego.

Ribeiro Ramos señaló que no hay registro oficial en la zona, indicando que "en el hospital de nuestra comunidad nos dijeron que no llegó ningún fallecido ni herido" y precisó que "no hay el cuerpo del policía fallecido".

En este contexto, la autoridad edil denunció que esta comunidad de más de dos mil habitantes permanece sin resguardo de la policía desde hace más de quince años debido a trágicos antecedentes sangrientos. "Años atrás, antes del 2008, había un puesto policial, los mataron a 3 o 4 policías que había", concluyó la subalcaldesa al recordar que desde aquel incidente nunca más contaron con protección permanente.

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