Gobierno asegura que el PGE 2026 transparenta las cuentas públicas y prioriza salud, educación y seguridad

La aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 representa un paso clave en el proceso de reorganización de las finanzas públicas del país. Según el Gobierno, la norma busca transparentar las cuentas fiscales, fortalecer la responsabilidad económica y destinar más recursos a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y desarrollo regional.

Durante la sustentación técnica del proyecto ante la Cámara de Senadores, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el presupuesto heredado presentaba una sobreestimación de ingresos superior a Bs 14.700 millones, además de deficiencias en la asignación de recursos para obligaciones permanentes del Estado, entre ellas la Renta Dignidad y el Sistema Único de Salud (SUS).

Explicó que estas observaciones motivaron una revisión integral del presupuesto con el objetivo de adecuarlo a la realidad fiscal del país y garantizar una administración más eficiente y sostenible de los recursos públicos.

“Encontramos un presupuesto con cifras distorsionadas que no reflejaban la realidad fiscal del país. Era necesario transparentar las cuentas públicas para construir una política económica seria, responsable y sostenible”, afirmó la autoridad.

Reducen el déficit fiscal

Como parte de la reformulación, el Gobierno revisó las proyecciones fiscales, eliminó gastos considerados improductivos y reasignó recursos hacia áreas prioritarias.

Espinoza precisó que estas medidas permitirán reducir el déficit fiscal proyectado del 15,8% al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Reducimos gasto corriente que no es útil para la sociedad y redireccionamos esos recursos a elementos fundamentales como salud, educación y seguridad”, sostuvo.

Más recursos para servicios esenciales

El nuevo presupuesto contempla mayores asignaciones para fortalecer el SUS, ampliar la cobertura educativa mediante la creación de nuevos ítems y mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

El Ejecutivo asegura que la redistribución de recursos busca traducirse en mejores servicios para la población y una mayor atención de las necesidades sociales.

Incrementan fondos para alcaldías y gobernaciones

El Ministerio de Economía destacó que el PGE Reformulado también fortalece a las entidades territoriales autónomas.

Además, incorpora mecanismos de readecuación financiera que permitirán a las entidades subnacionales aliviar su carga de deuda y contar con mayor flexibilidad para administrar sus recursos.

Sin nuevos créditos del Banco Central

Uno de los aspectos centrales del presupuesto es la eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal.

Espinoza informó que durante esta gestión el Banco Central de Bolivia (BCB) no otorgará nuevos créditos al Tesoro General de la Nación.

“Hoy el Banco Central no le presta dinero al Gobierno Central; esto significa cero financiamiento del déficit. Es un elemento fundamental en términos de responsabilidad macroeconómica”, señaló.

Según el ministro, esta medida contribuirá a fortalecer la estabilidad económica, recuperar la confianza de los mercados y mejorar las condiciones para acceder a financiamiento externo.

Evaluarán empresas públicas

El presupuesto también incorpora un proceso de reorganización de las empresas públicas con el objetivo de optimizar el uso de los recursos estatales.

La evaluación permitirá definir procesos de transformación, reestructuración o cierre de aquellas empresas que no cumplan criterios de sostenibilidad económica y financiera.

Apuntan a consolidar la estabilidad económica

Para el Gobierno, la aprobación del PGE Reformulado 2026 constituye un paso importante dentro de su estrategia de estabilización económica.

La administración nacional sostiene que la combinación de cuentas públicas más transparentes, menor déficit fiscal, fortalecimiento de las autonomías y priorización de la inversión social permitirá generar mejores condiciones para el crecimiento económico y la recuperación de la confianza en la economía boliviana.

2026 prioriza salud, educación y seguridad.



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