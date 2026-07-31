“Las ventanas de cosecha y de siembra se van cerrando”: CAO advierte consecuencias por falta de diésel

“Tenemos muchos problemas con el diésel, las colas esta semana han sido interminables y YPFB tiene que dar una solución definitiva”, advirtió Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), al señalar que ya existen unidades productivas paralizadas en el país. El ejecutivo enfatizó que la logística está gravemente fracturada debido a que la falta de combustible impide trasladar carne a los frigoríficos y harina hacia los puertos de exportación.

En este contexto, indicó que los camiones de transporte pesado han visto drásticamente reducida su operatividad, pasando de tres viajes habituales a concretar apenas uno o medio viaje por las demoras en los surtidores. Además, remarcó que esta situación genera una profunda preocupación en el sector agropecuario, ya que los plazos biológicos para el trabajo en el campo no esperan por trámites administrativos ni falta de divisas.

Riesgo inminente para la zafra

Frerking añadió que el cierre de las ventanas de siembra y cosecha amenaza con dejar pérdidas irreparables en rubros estratégicos como la zafra cañera. Si no se logran cosechar 200.000 hectáreas antes del 30 de octubre, indicó que la materia prima se quedará en los campos, provocando un severo desabastecimiento de azúcar y etanol en todo el territorio nacional.

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