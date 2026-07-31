¡Atención! El dólar oficial sigue subiendo y superará la barrera de los Bs 12 para este viernes

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la noche de este jueves el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense, que regirá a partir de las 00:00 de este viernes 31 de julio en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la disposición de la entidad, la divisa estadounidense fue fijada en Bs 12,15, lo que representa un nuevo incremento dentro del esquema de dólar flexible implementado por la autoridad monetaria.

Con esta actualización, el tipo de cambio oficial mantiene la tendencia alcista registrada durante los últimos días. La evolución de la cotización fue la siguiente:

Lunes: Bs 11,37.

Martes: Bs 11,54.

Miércoles: Bs 11,80.

Jueves: Bs 11,89.

Viernes: Bs 12,15.

El BCB explicó que estas variaciones responden al funcionamiento del sistema de dólar flexible, mecanismo que permite que la cotización oficial se ajuste de manera gradual en función de las condiciones del mercado nacional e internacional.

La medida entrará en vigencia desde la medianoche de este jueves y será aplicada en las operaciones oficiales de compra y venta de la moneda estadounidense, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad monetaria.

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