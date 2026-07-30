En una jornada caracterizada por la estabilidad y una estrecha brecha respecto a la cotización estatal, el mercado informal de divisas registró movimientos mínimos. De acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó las operaciones de este jueves 30 de julio cotizándose en Bs 11,87 para la compra y en Bs 11,88 para la venta.

El comportamiento de la moneda estadounidense en las calles del país mostró ligeras variaciones a lo largo del día. A las 6:00 de la mañana, la jornada abrió con una cotización de Bs 11,90 para la compra y Bs 11,87 para la venta. Hacia el mediodía, el precio experimentó un leve descenso, situándose en Bs 11,86 (compra) y Bs 11,87 (venta), antes de asentarse en los valores de cierre vespertinos.

Cotización oficial vs. Mercado paralelo

El dato más relevante del día es la paridad casi exacta que ha alcanzado el mercado informal con los parámetros estatales. En el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,89.

Con el cierre del dólar paralelo en Bs 11,88 para la venta, la diferencia entre el mercado oficial y el informal se ha reducido a apenas un centavo de boliviano.

Esta mínima brecha refleja los primeros efectos del nuevo marco monetario y cambiario adoptado por la institución estatal, el cual busca transparentar el mercado financiero, captar mayores flujos de divisas y eliminar las distorsiones especulativas que afectaban a los productos y servicios en todo el territorio nacional.

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