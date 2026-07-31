Rescatan a adolescente desaparecida hace 20 días en San Julián y aprehenden a cuatro personas

Un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Satélite Norte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia permitió el rescate de una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida hace 20 días. La menor fue encontrada en el municipio de San Julián, donde presuntamente trabajaba de manera irregular en una pollería.

El director de la Felcv, coronel Edson Fernández, informó que la ubicación de la adolescente se logró tras un trabajo coordinado de investigación que permitió dar con su paradero en el barrio 2 de Agosto, de San Julián.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la menor habría sido captada por otro adolescente, conocido de su barrio, y posteriormente trasladada mediante una agencia de empleos hasta ese municipio, donde realizaba labores informales pese a ser menor de edad.

Como resultado del operativo, tres personas fueron aprehendidas, además del adolescente presuntamente involucrado en el hecho. Todos serán investigados para establecer su grado de participación y responsabilidad.

Fernández indicó que actualmente existen dos procesos abiertos relacionados con este caso: uno por el delito de violación, investigado por la Felcv, y otro por trata y tráfico de personas, además de desaparición de personas, a cargo de la Felcc.

“Logramos la ubicación y el rescate de una menor que contaba con denuncia de desaparición desde hace 20 días. Las personas aprehendidas tenían conocimiento de su paradero y ahora continuaremos con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos”, manifestó la autoridad policial.

Por su parte, el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Satélite Norte, Ángel David Flores, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y el apoyo logístico brindado para concretar el rescate.

“La prioridad fue garantizar la protección de la adolescente y ponerla nuevamente bajo resguardo. Ahora se realizarán las entrevistas psicológicas y sociales correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, explicó.

Tras ser rescatada, la adolescente fue trasladada a dependencias de la Felcv, donde se produjo el esperado reencuentro con su madre, quien expresó entre lágrimas su agradecimiento a las autoridades por el trabajo realizado.

“Más de 20 días estuve buscándola, recorriendo barrios, preguntando a la gente y nadie me daba información. Gracias a la Policía y a la Defensoría por rescatar a mi hija. Nunca perdí la esperanza de volver a verla”, manifestó la madre.

Las autoridades informaron que la adolescente permanece bajo protección institucional mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas.

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