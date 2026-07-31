Bolivia reduce más del 80% de los focos de calor en 24 horas

Bolivia amaneció este viernes 31 de julio con una noticia alentadora para el medio ambiente. Según el monitoreo nacional, en las últimas 24 horas se registraron 155 focos de calor, una reducción significativa frente a los 880 detectados el jueves 30 de julio.

Aunque la disminución representa un respiro para el país, las autoridades mantienen la alerta y el monitoreo permanente, ya que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca continúan generando condiciones propicias para la propagación del fuego.

Santa Cruz continúa concentrando la mayor cantidad de focos

El departamento de Santa Cruz sigue siendo la región con más focos de calor, por lo que concentra la atención de los equipos de emergencia y de las instituciones encargadas del monitoreo ambiental.

Asimismo, se reportaron registros en los departamentos de:

La Paz

Beni

Las autoridades mantienen una vigilancia constante en estas zonas para evitar que los focos detectados evolucionen hacia incendios forestales de mayor magnitud.

Un foco de calor no siempre significa un incendio

Las autoridades recuerdan que un foco de calor corresponde a una anomalía térmica detectada mediante imágenes satelitales, por lo que cada registro debe ser verificado en campo antes de confirmar la existencia de un incendio.

Estos eventos pueden estar relacionados con:

Incendios forestales

Chaqueos

Quemas autorizadas

Quemas descontroladas

Otras fuentes de calor

El monitoreo satelital permite identificar áreas de riesgo y facilita una respuesta temprana para evitar la expansión del fuego.

Monitoreo en tiempo real

La ciudadanía puede seguir la evolución de los focos de calor a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), plataforma que ofrece información actualizada sobre:

Focos de calor detectados

Incendios y quemas activas

Municipios y departamentos afectados

Áreas protegidas en riesgo

Información geográfica y forestal

Línea habilitada para reportar incendios

Las autoridades recordaron que la población puede denunciar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo llamando al 64210076.

Al momento de realizar el reporte, se recomienda proporcionar:

La ubicación exacta del lugar

Referencias cercanas

Fotografías o videos tomados desde una distancia segura

Asimismo, se insiste en que la población no debe acercarse a zonas con llamas o humo intenso sin el equipo adecuado ni la capacitación necesaria, priorizando siempre la seguridad.

La reducción de los focos de calor representa una señal positiva; sin embargo, las autoridades reiteran que la prevención y la denuncia oportuna siguen siendo fundamentales para proteger los bosques y evitar nuevos incendios forestales.

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