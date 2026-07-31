"La pausa ecológica no se está cumpliendo": Piden cárcel para quienes provocan incendios forestales

El abogado ambientalista, Rodrigo Herrera, advirtió que Bolivia enfrenta una situación crítica por el avance de los incendios forestales y afirmó que las autoridades deben hacer cumplir la normativa vigente, además de impulsar la eliminación de las denominadas "leyes incendiarias".

Herrera recordó que desde 2024 rige una pausa ecológica establecida mediante una sentencia agroambiental, que prohíbe el uso del fuego para evitar nuevos incendios. Sin embargo, lamentó que la medida no se esté respetando.

"Esta pausa ecológica lo que hace es obligar a todos los actores relacionados a dejar de usar el fuego y a dejar de prender incendios. Sin embargo, ya tenemos tres incendios confirmados y eso nos está preocupando mucho", señaló.

El jurista sostuvo que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) debe intensificar los controles y actuar de manera inmediata para frenar los focos de incendio.

También recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2025 una resolución que exhorta al Estado boliviano a abrogar las normas que, según distintos sectores, incentivan las quemas.

"Este informe ha determinado quiénes son los responsables, por qué suceden los incendios y ha recomendado al Estado abrogar estas normas. A dos años de estas circunstancias no tenemos una respuesta positiva en la Asamblea Legislativa", manifestó.

Respecto a las normas cuestionadas, explicó que existen al menos diez leyes y decretos supremos observados, entre ellos la Ley 741.

"La Ley 741 nos preocupa mucho. Es una ley que en 2015 ha permitido expandir el uso del fuego a 20 hectáreas. Inicialmente solo se podía usar el fuego para quemar cinco hectáreas sin necesidad de autorización, pero esta ley dijo que en 20 hectáreas podían hacerlo sin autorización de la ABT y sin ningún tipo de control", indicó.

Asimismo, señaló que actualmente existen tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa destinados a eliminar ese paquete normativo y pidió a diputados y senadores que los respalden.

Exigió que las instituciones encargadas de investigar estos hechos apliquen la ley contra quienes provocan incendios.

"La ABT tiene la función de prevenir, controlar y fiscalizar estos hechos. La ABT ya debería estar encontrando a las personas que han provocado los incendios e iniciando los procesos administrativos. La Fiscalía debería estar aprehendiendo a estas personas, llevándolas ante un juez y tratando de meterlas en la cárcel por ocho años", sostuvo.

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