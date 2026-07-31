Con operativos por tierra y aire, la Policía busca el cuerpo del subteniente asesinado en San Matías

La Policía Boliviana mantiene un amplio operativo terrestre y aéreo para localizar el cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendres, quien fue asesinado durante una emboscada armada registrada en la zona de Ascensión de la Frontera, en el municipio fronterizo de San Matías, departamento de Santa Cruz.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que las labores de búsqueda se realizan con patrullas especializadas y helicópteros Super Puma, con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Estamos en ese proceso de la búsqueda del cuerpo por toda la zona. Estamos realizando operaciones por tierra con varias patrullas y también helitransportadas con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, señaló la autoridad policial.

Según el reporte oficial, el ataque contra los efectivos ocurrió alrededor de las 13:00 del jueves, cuando una camioneta en la que viajaban cinco policías fue interceptada por otro vehículo desde el cual sujetos armados abrieron fuego. Durante el enfrentamiento perdió la vida el subteniente Salazar, mientras que otro oficial resultó con una herida leve en el abdomen.

Gómez explicó que los uniformados respondieron al ataque y lograron obligar a los agresores a retroceder; sin embargo, los delincuentes regresaron con más personas armadas y volvieron a disparar contra los efectivos. Posteriormente, la Policía logró aprehender al conductor de una camioneta que portaba una funda vacía para arma de fuego.

Al retornar al lugar de los hechos, los uniformados encontraron que la camioneta oficial había sido incendiada. De acuerdo con testimonios recabados por los investigadores, los mismos atacantes habrían regresado para prender fuego al vehículo.

Ataque estaría relacionado con la masacre en una estancia

El comandante departamental confirmó que la principal hipótesis es que la emboscada está vinculada con el cuádruple asesinato ocurrido horas antes en una propiedad privada de San Matías.

En ese hecho, cuatro ciudadanos brasileños presuntamente irrumpieron violentamente en una estancia, redujeron al conductor de un vehículo e ingresaron disparando contra los trabajadores del lugar. Como consecuencia, tres personas fallecieron en el sitio y una cuarta, gravemente herida, fue evacuada inicialmente al hospital de San Matías y luego trasladada al municipio brasileño de Cáceres.

“Creemos que estos grupos delincuenciales querían impedir que nuestro personal especializado llegue a San Matías para iniciar con las investigaciones”, afirmó Gómez.

Investigan posible disputa entre organizaciones criminales

La Policía también maneja la hipótesis de que los hechos de violencia estarían relacionados con una disputa por el control de actividades ilícitas entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, aunque aclaró que esa línea investigativa aún se encuentra en desarrollo.

"Existiría una pugna de poder entre ambas facciones, tanto del PCC y el Comando Vermelho. La Policía Boliviana da declaraciones en virtud a elementos fácticos para evitar cualquier tergiversación de la información", sostuvo.

Siete fallecidos y coordinación con Brasil

Respecto al balance de víctimas, Gómez informó que en las últimas horas se registraron siete fallecidos relacionados con distintos hechos violentos: dos personas encontradas decapitadas en Puerto Grether, municipio de Yapacaní; cuatro víctimas en San Matías; y el subteniente Yerson Salazar, quien murió durante la emboscada policial.

La autoridad policial expresó sus condolencias a la familia del oficial y destacó que falleció “en cumplimiento del deber”, calificándolo como "un héroe de nuestro país".

Finalmente, confirmó que existe una coordinación permanente con las autoridades de Brasil para intercambiar información y facilitar la captura de los ciudadanos brasileños presuntamente involucrados en los ataques ocurridos en la zona fronteriza.

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