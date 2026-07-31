Bolivia y Brasil avanzan en nueva ruta aérea que conectará Cuiabá, San Ignacio y Viru Viru

Bolivia y Brasil avanzan hacia una mayor integración regional con la firma de un convenio que busca hacer realidad una nueva conexión aérea entre Cuiabá, San Ignacio de Velasco y Santa Cruz de la Sierra. Este viernes, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, suscribirá el acuerdo con el secretario de Estado de Turismo de Mato Grosso, Luiz Carlos Nigro, en el marco del encuentro de integración binacional que se desarrolla en San Ignacio de Velasco.

La iniciativa forma parte de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y tiene como objetivo promover la implementación de vuelos que unan el Aeropuerto Internacional Marechal Rondon, en Cuiabá, con el aeropuerto de San Ignacio de Velasco y el Aeropuerto Internacional Viru Viru, fortaleciendo la conectividad entre ambos países.

El acto contará con la presencia del presidente Rodrigo Paz; el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; ministros de Estado; autoridades nacionales, departamentales y municipales; además de una importante delegación del estado brasileño de Mato Grosso, integrada por el exgobernador Mauro Mendes, secretarios de Estado, legisladores, alcaldes de municipios fronterizos, representantes del Comité de Integración Brasil–Bolivia y más de 50 empresarios vinculados a los sectores de infraestructura, agronegocios, energía y servicios.

El convenio establecerá un compromiso conjunto para impulsar las conexiones aéreas Cuiabá–San Ignacio de Velasco y Cuiabá–Santa Cruz, consideradas estratégicas para fortalecer la integración logística, dinamizar el flujo de viajeros y facilitar el intercambio económico entre ambos países.

Esta nueva ruta es resultado del trabajo desarrollado por el Gobierno nacional en el marco de la apertura de cielos y del acuerdo bilateral vigente entre Bolivia y Brasil. Su puesta en marcha permitirá potenciar el turismo, abrir nuevas oportunidades para el comercio y las inversiones, además de consolidar a Santa Cruz y San Ignacio de Velasco como puertas de ingreso para el intercambio regional y el desarrollo de la frontera compartida.

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