Exigen abrogar leyes que alimentan devastadores incendios forestales en el país

Frente al alarmante incremento de quemas que repercuten en el medio ambiente del país, el abogado ambientalista y director de justicia ambiental, Rodrigo Herrera afirmó que "es una responsabilidad de todos para cambiar esta situación de incendios". El especialista remarcó que actualmente se debaten tres propuestas en la Asamblea Legislativa Plurinacional para abrogar el paquete incendiario y brindar, mediante la Ley Integral de Bosques, una alternativa sostenible para el país.

Normativa cuestionada y estancamiento parlamentario

Entre las regulaciones más permisivas destaca la Ley 741 de 2015, aprobada durante el gobierno del expresidente Evo Morales, la cual autorizó incrementar a 20 hectáreas el uso del fuego y el desmonte sin autorización ni control. Herrera explicó que estas normas se han postergado de gestión en gestión desde 2024, por lo que urgió a los asambleístas a escuchar el clamor ciudadano respaldado por informes científicos e internacionales.

Herrera detalló que el impacto de esta situación alcanzó niveles críticos en 2024, cuando la contaminación atmosférica en La Paz por los incendios en Santa Cruz equivalió a que cada habitante fumara 50 cigarrillos diarios.

Ante este panorama, el jurista enfatizó que "necesitamos que la Fiscalía y el órgano judicial apliquen la ley" para sentar precedentes y castigar a los responsables.

Tendencia ascendente y movilización social

La gravedad del escenario se refleja en la tendencia ascendente de la quema de vegetación, pasando de 1.736 focos de calor en 2023 a un pico alarmante de 16.494 en 2024, manteniendo cifras preocupantes en la presente gestión 2026. Para frenar esta tragedia ecológica, Herrera instó a la población a manifestar su apoyo en redes sociales para dejar claro a las autoridades que la protección ambiental es de máxima prioridad nacional.

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