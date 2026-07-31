ABE ofrece capacitaciones gratuitas para monitorear incendios forestales con imágenes satelitales

La Agencia Boliviana Espacial (ABE) invita al programa de capacitación sobre GESAT Beta, la plataforma nacional desarrollada para apoyar en el monitoreo de incendios forestales mediante imágenes satelitales, puntos de calor, cartografía e información geoespacial. La iniciativa fue impulsada por el presidente Rodrigo Paz.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, espera consolidar la primera generación de bomberos satelitales de Bolivia. Los cursos gratuitos empezarán en agosto y se extenderán hasta septiembre. Para inscribirse, puede registrarse aquí: https://acortar.link/XIZmaF.

La ABE explicó que los interesados serán parte de una comunidad de usuarios que contribuirá a validar, fortalecer y perfeccionar una tecnología creada para apoyar a quienes protegen nuestros bosques y comunidades. Aprenderán a acceder y utilizar la plataforma GESAT Beta, monitorear incendios activos mediante imágenes satelitales e interpretar focos de calor e información geoespacial.

También sabrán analizar áreas quemadas y la evolución de los incendios, utilizar información satelital para apoyar la planificación y la toma de decisiones durante las operaciones y aportar observaciones y retroalimentación.

Pueden participar integrantes de Comandos de Incidencia, bomberos forestales, brigadas de primera respuesta, personal de instituciones públicas vinculadas a la gestión de incendios forestales y técnicos en monitoreo ambiental, protección civil y gestión del riesgo.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

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