Una de las películas más queridas de la Navidad podría regresar a la pantalla grande. Según informó la revista People, Disney habría dado luz verde al desarrollo de una nueva secuela de Mi pobre angelito, con el esperado regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister.

De acuerdo con una fuente cercana al estudio, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, pero la propuesta ya habría despertado un gran entusiasmo dentro de la compañía.

"Les encantó la idea de Macaulay y todos quieren que esto se haga realidad", aseguró el informante citado por la publicación.

La historia no sería una simple continuación de las películas originales. El argumento giraría en torno al hijo de Kevin McCallister, quien ahora enfrentaría una situación muy similar a la que convirtió a su padre en un ícono del cine familiar hace más de tres décadas.

Curiosamente, la idea nació del propio Macaulay Culkin durante su gira "Una noche nostálgica con Macaulay Culkin", donde recordó anécdotas de la película y habló sobre las condiciones para volver a interpretar al personaje que marcó su carrera.

Macaulay Culkin podría volver como Kevin McCallister. Imagen captura RR.SS.

El actor explicó que solo aceptaría regresar si la historia ofreciera una perspectiva diferente. En su propuesta, Kevin sería un padre divorciado o viudo que, por dedicar demasiado tiempo al trabajo, descuida a su hijo. Durante las fiestas, el niño decide encerrarlo fuera de la casa y prepara una serie de ingeniosas trampas para impedir que vuelva a entrar.

"La casa es una especie de metáfora de nuestra relación. Kevin tiene que volver al corazón de su hijo", explicó Culkin al describir la idea que, inesperadamente, comenzó a tomar fuerza dentro de Disney.

Estrenada en 1990, Mi pobre angelito se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a Macaulay Culkin al estrellato. Su enorme éxito dio origen a una segunda película y consolidó a la franquicia como uno de los clásicos navideños más populares de todos los tiempos, manteniéndose vigente generación tras generación.

Aunque Disney aún no ha realizado un anuncio oficial, la posibilidad de ver nuevamente a Kevin McCallister ha despertado la nostalgia de millones de fanáticos que crecieron viendo una de las comedias familiares más exitosas de la historia del cine.

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