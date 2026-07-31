Policía rescata y aprehende a dos sospechosos por crimen de chofer en Cocapata

La Policía rescató a dos hombres que fueron retenidos por pobladores de la comunidad de Jatun Pampa, en el municipio de Cocapata, quienes pretendían lincharlos tras acusarlos de estar involucrados en la muerte de un conductor de minibús.

El comandante regional de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó que el caso es investigado como robo agravado de motorizado y asesinato, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de William V., de 35 años, en inmediaciones de la ruta hacia esa región del departamento de Cochabamba.

Intervención policial evitó un linchamiento

Explicó que, tras conocer el crimen, comunarios de la zona retuvieron a dos personas señaladas como sospechosas y las amarraron a un poste con la intención de hacer justicia por mano propia.

Ante la situación de tensión, efectivos policiales de Quillacollo y del Comando Departamental de Cochabamba se trasladaron hasta el lugar para realizar una negociación con los pobladores y evitar una tragedia.

“Ha sido tediosa y larga la negociación para evitar que los linchen”, señaló el jefe policial, quien confirmó que finalmente los dos hombres fueron rescatados y trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo.

Los aprehendidos fueron identificados como Ricardo Javier Z. R., de 20 años, procedente de Montero, Santa Cruz, y Villman C., de 22 años, del Trópico de Cochabamba.

Investigan asesinato de conductor de minibús

Según el informe policial, el hecho ocurrió el 29 de julio, cuando tres personas abordaron un minibús de color blanco, que salió desde Quillacollo con destino a Cocapata y posteriormente hacia Jatun Pampa.

La Policía presume que durante el trayecto los ocupantes consumieron bebidas alcohólicas y que, posteriormente, el conductor habría sido atacado con un arma blanca.

El comandante Flores indicó que la víctima presentaba cuatro heridas cortopunzantes en la espalda y una lesión letal en el cuello, aparentemente provocadas con un cuchillo tipo puñal.

“Se evidencia cuatro lesiones con arma blanca y una lesión letal en el cuello”, explicó la autoridad policial.

Tras el ataque, el cuerpo del conductor habría sido arrojado a un barranco de aproximadamente dos metros, mientras los presuntos implicados intentaban retornar hacia Quillacollo a bordo del vehículo.

Policía busca a un tercer involucrado

Flores informó que, de acuerdo con las primeras declaraciones de los aprehendidos, existiría una tercera persona que habría participado en el crimen y que actualmente se encuentra prófuga.

La Policía continúa con los actos investigativos para esclarecer la muerte del conductor, establecer el grado de participación de los detenidos y dar con el paradero del tercer sospechoso.

Además, señaló que los dos aprehendidos mencionaron una supuesta relación con actividades de compra y venta de marihuana, aspecto que también será investigado.

Familia exige justicia por la muerte de William Villca

Los familiares de la víctima pidieron a las autoridades una investigación transparente y celeridad en el proceso para que el crimen no quede impune.

Los allegados señalaron que William Villca deja cuatro hijos en la orfandad y expresaron su dolor por la violencia con la que fue asesinado.

Los dos sospechosos serán puestos ante un juez en una audiencia de medidas cautelares, mientras la Policía continúa recabando elementos para esclarecer el caso.



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