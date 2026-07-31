Vecinos y conductores denuncian que baches en la Mutualista causan caos vehicular y daños

Vecinos y conductores denunciaron el deterioro de la avenida del tercer anillo externo, en inmediaciones del mercado Mutualista, donde la presencia de numerosos baches está ocasionando daños a motorizados y complicando la circulación diaria en una de las zonas más concurridas de la capital cruceña.

Los afectados señalaron que el mal estado de la vía persiste desde hace tiempo y que, hasta el momento, no se han ejecutado trabajos de mantenimiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los vecinos, los huecos obligan a los conductores a reducir la velocidad o realizar maniobras para esquivarlos, situación que incrementa el riesgo de accidentes y genera congestión vehicular, especialmente en horas de mayor circulación.

Asimismo, manifestaron que los baches están provocando constantes desperfectos mecánicos en vehículos particulares, motocicletas y unidades del transporte público, lo que representa un gasto adicional para los propietarios.

Los denunciantes hicieron un llamado a la Alcaldía cruceña para que despliegue maquinaria y personal técnico con el fin de realizar el mantenimiento correspondiente y mejorar las condiciones de transitabilidad en este importante tramo vial, ubicado cerca del mercado Mutualista.

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