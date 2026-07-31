TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Vecinos y conductores denuncian que baches en la Mutualista causan caos vehicular y daños

De acuerdo con los vecinos, los huecos obligan a los conductores a reducir la velocidad o realizar maniobras para esquivarlos, situación que incrementa el riesgo de accidentes y genera congestión vehicular, especialmente en horas de mayor circulación.

Charles Muñoz Flores

31/07/2026 9:48

Agregar Reduno en
Vecinos denuncian baches en la zona de la Mutualista. FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos y conductores denunciaron el deterioro de la avenida del tercer anillo externo, en inmediaciones del mercado Mutualista, donde la presencia de numerosos baches está ocasionando daños a motorizados y complicando la circulación diaria en una de las zonas más concurridas de la capital cruceña.

Los afectados señalaron que el mal estado de la vía persiste desde hace tiempo y que, hasta el momento, no se han ejecutado trabajos de mantenimiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los vecinos, los huecos obligan a los conductores a reducir la velocidad o realizar maniobras para esquivarlos, situación que incrementa el riesgo de accidentes y genera congestión vehicular, especialmente en horas de mayor circulación.

Asimismo, manifestaron que los baches están provocando constantes desperfectos mecánicos en vehículos particulares, motocicletas y unidades del transporte público, lo que representa un gasto adicional para los propietarios.

Los denunciantes hicieron un llamado a la Alcaldía cruceña para que despliegue maquinaria y personal técnico con el fin de realizar el mantenimiento correspondiente y mejorar las condiciones de transitabilidad en este importante tramo vial, ubicado cerca del mercado Mutualista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD