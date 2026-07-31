Transporte pesado opera al 30% y da 15 días al Gobierno para solucionar la escasez de diésel

La Federación de Transporte Internacional se declaró en estado de emergencia debido al desabastecimiento de diésel que, según el sector, mantiene paralizada gran parte de su flota y afecta la actividad del transporte pesado en todo el país.

El dirigente, Marcelo Cruz, aseguró que la falta de combustible continúa agravándose, pese a los anuncios del Gobierno sobre un incremento en las importaciones.

"Lastimosamente continuamos en una situación desastrosa para el sector porque no hay diésel. Pese a las declaraciones del mismo presidente de que se ha importado más cantidad de la que habitualmente se importaba, ese diésel no está llegando a los surtidores", afirmó.

Explicó que muchos surtidores permanecen varios días sin recibir combustible, lo que obliga a los transportistas a pasar gran parte de la semana haciendo filas para abastecerse.

Cruz indicó que la crisis no solo afecta al transporte pesado, sino también a productores y otros sectores que participaron en una reunión multisectorial realizada en Cochabamba, donde se determinó otorgar un plazo al Gobierno para atender las principales demandas.

"Se ha dado plazo al Gobierno de 15 días para responder ante las demandas que se tienen, principalmente de abastecimiento de combustible, para poder rehabilitar las carreteras que en este momento tenemos, que totalmente están destrozadas", señaló.

Entre los pedidos del sector también figuran la liberación de la importación privada de combustibles sin trabas burocráticas y la habilitación de surtidores con precios de zona franca.

Respecto al impacto económico, Cruz afirmó que la actividad aún no logra recuperarse tras los bloqueos registrados semanas atrás y que solo entre el 30% y el 40% de los camiones continúa operando.

Finalmente, advirtió que si el Ejecutivo no responde dentro del plazo establecido, el transporte pesado podría asumir medidas de presión más drásticas.

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