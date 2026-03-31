“Vienen y lo arreglan para un día”: conductores indignados por baches en Santa Cruz

La avenida San Aurelio, a la altura del segundo anillo interno, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para conductores, vecinos y transeúntes debido al grave deterioro de su capa asfáltica.

Los baches que se han formado en distintos puntos de la vía han vuelto prácticamente intransitables el sector, obligando a los conductores a reducir la velocidad e incluso realizar maniobras peligrosas para evitar daños a sus motorizados o posibles accidentes.

La situación se agrava durante las horas pico, cuando el tráfico incrementa considerablemente y cientos de personas se dirigen a sus fuentes laborales. En ese contexto, los huecos en la vía no solo generan retrasos, sino también riesgos constantes.

El problema se intensifica aún más en días de lluvia. El agua acumulada cubre los baches, haciéndolos invisibles para los conductores. Esta condición ha derivado en múltiples incidentes de tránsito en la zona.

Los más afectados son los transportistas y quienes dependen de estas rutas para trabajar diariamente. Además del riesgo, denuncian pérdidas económicas por daños en sus vehículos, principalmente en llantas y sistemas de suspensión.

“Es increíble. Miren cómo está. Cada vez es lo mismo. Vienen y lo arreglan para un día, dos días, y otra vez se friega”, reclamó un conductor, evidenciando el malestar generalizado.

Otro de los puntos críticos señalados por los usuarios es la falta de soluciones duraderas. Aseguran que los arreglos realizados son momentáneos y no resuelven el problema de fondo.

Ante esta situación, vecinos y conductores hacen un llamado a las nuevas autoridades municipales para que asuman acciones inmediatas y ejecuten trabajos de refacción definitivos en esta y otras vías de la Ciudad de los Anillos.

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