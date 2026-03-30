Entre miedo y necesidad: en Colpa Bélgica, la tirolesa se convierte en la única opción tras 100 días sin puente

Colpa Bélgica atraviesa una situación crítica tras permanecer 100 días sin puente, una carencia que no solo afecta la circulación vehicular, sino también el tránsito diario de sus habitantes. Ante la falta de una vía segura, los vecinos han optado por una alternativa poco convencional: cruzar mediante una tirolesa.

Desde tempranas horas, pobladores organizados se encargan de operar este sistema improvisado. “Somos dos grupos, uno turno noche y a mí me tocó el turno día. De las 6:00 estamos aquí hasta las 18:00 o 19:00”, explicó uno de los responsables del funcionamiento.

Pese a las dudas iniciales sobre la seguridad, quienes utilizan este medio aseguran que la experiencia resulta confiable. “Todas las personas que pasan por aquí quieren volver a pasar porque dicen que es buenísimo”, afirmó el encargado.

Sin embargo, la necesidad es el principal motor detrás de esta práctica. “Sí, es la única opción por el momento, hasta que se pueda habilitar los puentes”, señaló una vecina, reflejando la realidad que enfrentan decenas de familias.

Los habitantes reconocen que la situación los perjudica, aunque mantienen la esperanza en el avance de las obras. “No podemos decir que es para siempre. Ya estamos viendo el avance del puente, eso nos da esperanza”, agregó.

Aunque existen otras rutas alternativas, los pobladores coinciden en que la tirolesa es la forma más rápida de movilizarse para cumplir con sus actividades diarias. No obstante, el temor persiste, especialmente entre quienes la utilizan por primera vez. “Me dio un poquito de miedo”, confesó una mujer tras cruzar.

A pesar de ello, muchos aseguran que continuarán utilizándola. “Ya cruzamos, vamos a volver. Es más fácil y más rápido”, expresaron otros vecinos.+

Mientras tanto, Colpa Bélgica sigue esperando la pronta habilitación del puente, una obra que representa mucho más que infraestructura: es la conexión vital con sus actividades, servicios y calidad de vida.

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