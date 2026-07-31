Cochabamba con vigilancia limitada: más de 300 cámaras de “Ojo Vivo” están fuera de servicio

El sistema de videovigilancia “Ojo Vivo” de la ciudad de Cochabamba funciona actualmente solo al 15% de su capacidad, debido a fallas técnicas, cámaras fuera de servicio y equipos tecnológicos que cumplieron su ciclo de vida.

El jefe de Seguridad Ciudadana del municipio, José Luis Chain, informó que las deficiencias del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) limitan las labores de monitoreo, prevención e investigación de hechos delictivos en la ciudad.

“Estamos con muchas fallas en este centro de operaciones; estamos solo con el 15% de capacidad de las 524 cámaras que tenemos a lo largo del municipio de Cochabamba”, señaló Chain.

Solo 32 cámaras funcionan correctamente

Según el informe de la autoridad municipal, de las 524 cámaras instaladas en diferentes puntos del municipio, únicamente 32 funcionan de manera adecuada.

Además, existen siete cámaras estáticas, cuyo mecanismo no permite realizar movimientos de seguimiento, y 29 cámaras intermitentes, que transmiten imágenes durante algunos momentos y luego presentan cortes.

“Tenemos más de 300 cámaras que no están funcionando”, afirmó Chain, quien explicó que esta situación reduce la capacidad de respuesta del sistema de seguridad ciudadana.

Equipamiento del C4 quedó obsoleto

Chain indicó que el centro de monitoreo fue construido e implementado entre los años 2014 y 2017, por lo que gran parte de la tecnología instalada actualmente quedó desactualizada.

“Prácticamente su data de equipamiento y tecnología ha caducado”, expresó.

El jefe de Seguridad Ciudadana mencionó que varias cámaras presentan problemas de resolución, lo que dificulta obtener imágenes útiles para procesos investigativos.

“Tenemos 29 cámaras intermitentes; tienen dos píxeles; cuando hacemos acercamiento, se vuelve borroso, no nos permite ver detalles para una investigación. Ahora se está utilizando mejor tecnología, con cámaras de hasta 16 píxeles”, señaló.

Fallas en radiobases y servidores afectan el monitoreo

El jefe de Seguridad Ciudadana indicó que también existen problemas en las radiobases de transmisión y en los servidores del sistema.

“Esperamos que se haga un nuevo proyecto, que se haga un mantenimiento. Hay radiobases con desperfectos y los servidores son también de data antigua”, explicó.

Aseguró que estas limitaciones afectan directamente al trabajo policial y municipal.

“Lastimosamente esto impide realizar un buen trabajo en el trabajo preventivo e investigativo”, sostuvo.

C4 concentra el monitoreo policial las 24 horas

El C4 es el centro donde se concentra el monitoreo del sistema de cámaras de seguridad ciudadana conocido como “Ojo Vivo”. La infraestructura es operada por efectivos de la Policía Boliviana durante las 24 horas del día.

En pasados días, desde la Alcaldía de Cochabamba se aclaró que la reparación y renovación de estos equipos requieren recursos económicos, mientras que el financiamiento destinado anteriormente mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se redujo considerablemente.

Las autoridades municipales indicaron que se realiza un diagnóstico para determinar las condiciones de los equipos y definir las acciones necesarias para recuperar la capacidad del sistema de vigilancia.

Mira la programación en Red Uno Play