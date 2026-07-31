ATT habilita 33 operadores postales con licencia vigente en Bolivia

Coelaxpres, Licito, Unibol Courier y Postal Courrier están entre los 33 operadores postales con licencia vigente hasta la fecha, informó la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Esa autorización los habilita para la prestación del servicio postal en el país.

Operadores postales en Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, continúa fortaleciendo la regulación y supervisión, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar la prestación legal de los servicios postales. La gestión del presidente Rodrigo Paz se caracteriza por la optimización de los servicios a la ciudadanía.

La licencia tiene una vigencia de cinco años; su otorgación y renovación están sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos. Conozca la lista de los 33 operadores postales aquí: https://www.att.gob.bo/en/operadorespostal

Servicios postales garantizados

La ATT reafirma su compromiso con el fortalecimiento del servicio postal en Bolivia, promoviendo un servicio seguro, confiable y de calidad para la población, mediante la supervisión permanente de los operadores y el cumplimiento de las disposiciones regulatorias.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

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