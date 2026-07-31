Sector lechero se declara en emergencia por la falta de diésel y advierte pérdidas en la producción

El sector lechero y agropecuario de Santa Cruz se declaró en emergencia debido a la persistente escasez de diésel, una situación que, según los productores, afecta las actividades productivas desde el año pasado y pone en riesgo el abastecimiento de alimentos.

El expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que el principal problema es la falta de combustible en los momentos críticos de la producción.

"Nosotros necesitamos un diésel oportuno en los momentos en que tenemos que realizar nuestro trabajo. El alimento se encuentra en el campo; tiene que llegar a los centros de abastecimiento y a los centros industriales. Igualmente, los insumos tienen que llegar a las propiedades agropecuarias y no hay la posibilidad de que nosotros sigamos produciendo", afirmó.

El dirigente aseguró que la crisis ya ha provocado el abandono de actividades por parte de numerosos productores. Asimismo, indicó que la falta de diésel está afectando de manera directa la zafra cañera, ya que las maquinarias y el transporte permanecen paralizados.

Durante su declaración también denunció presuntas irregularidades en la distribución del combustible.

"Aquí hay una mafia de corrupción tremenda en el tema de Yacimientos. Venden el diésel a 14, a 15 bolivianos. No hay transparencia y también debe haber un tema de contrabando que debe ser controlado por el Estado", manifestó.

Respecto al sector lechero, alertó de que las pérdidas pueden ser inmediatas debido a que la leche es un producto altamente perecedero. "La leche tiene que ser llevada a la industria en no más de 48 horas. Si no hay transporte, la leche se frega y hay que botarla".

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