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Reforzarán controles para evitar uso de pieles y plumas silvestres en Fiesta del Gran Poder

Los operativos se realizarán antes y durante la entrada folklórica, con decomisos y posibles sanciones para quienes incumplan la normativa ambiental.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/07/2026 10:35

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) anunció que intensificará los controles durante la entrada del Señor Jesús del Gran Poder para evitar el uso de pieles, plumas y otras partes de animales silvestres en los trajes de los fraternos.

El comandante de Pofoma, Marco Azeñas, informó que las tareas comenzaron con jornadas de concientización dirigidas a comerciantes y personas que alquilan o venden vestimenta folklórica. Asimismo, señaló que el día de la entrada se realizarán operativos de control a lo largo del recorrido.

"Vamos a proceder al comiso y a la incautación de aquel fraterno o aquella persona que esté en poder de ese tipo de accesorios", indicó.

La autoridad recordó que el uso de pieles de jaguar, plumas de suri y otros elementos provenientes de fauna silvestre está prohibido por la normativa vigente y advirtió que, además del decomiso, los infractores podrán ser sancionados económicamente e incluso enfrentar procesos legales, dependiendo de cada caso.

"De acuerdo a las circunstancias puede incluso incluir en delito", advirtió el jefe policial.

 

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