Paz destaca que Gobierno asumirá prediarios y bono de vacunación tras promulgación del PGE Reformulado

El presidente Rodrigo Paz destacó este viernes la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 y señaló que uno de los cambios importantes será que el Gobierno central asumirá el pago de los prediarios de las cárceles y el bono de vacunación, gastos que durante más de 20 años fueron cubiertos por las gobernaciones con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la medida representa una redistribución de responsabilidades entre el nivel central y los gobiernos autónomos.

“El Senado aprobó que el Gobierno central asuma, de aquí en adelante, el pago de los prediarios en cárceles y el bono de vacunación, que por más de 20 años financiaron las gobernaciones con sus recursos del IDH”, publicó Paz.

El jefe de Estado señaló que esta decisión responde al modelo denominado “50/50”, que busca redefinir competencias entre el Gobierno nacional y las autonomías.

“Redefinimos responsabilidades entre el nivel central y las autonomías, para que cada región libere recursos y los invierta en su propio desarrollo. No es repartir plata. Es transformar cómo funciona el Estado”, sostuvo.

PGE Reformulado incrementa recursos para la gestión 2026

Paz promulgó ayer la Ley del Presupuesto General del Estado Reformulado 2026, una norma que incrementa el presupuesto nacional en más de Bs 7.400 millones, alcanzando un presupuesto consolidado de Bs 391.815,8 millones para la presente gestión.

La norma establece mecanismos para fortalecer la inversión pública y privada, impulsar la producción nacional y otorgar mayores herramientas financieras a los gobiernos departamentales y municipales.

Entre sus disposiciones, permite a las gobernaciones y alcaldías incorporar mayores recursos a sus presupuestos para ejecutar proyectos, además de establecer una evaluación de empresas públicas deficitarias para mejorar su sostenibilidad.

Incentivos para la producción y acceso a financiamiento externo

El PGE Reformulado también contempla incentivos productivos mediante la liberación del pago del IVA, durante cinco años, para la importación y comercialización de insumos, maquinaria, equipos y bienes de capital destinados a sectores como agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería.

Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a gestionar créditos externos de apoyo presupuestario por hasta 3.500 millones de dólares con organismos multilaterales y bilaterales, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal y financiar programas estratégicos.

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