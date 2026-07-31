La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que Bolivia necesita "grandes reformas" y un amplio diálogo nacional para afrontar los desafíos políticos, económicos y sociales del país. La declaración fue realizada por el secretario general del organismo, Albert Ramdin, al concluir la visita de una misión de alto nivel que evaluó el impacto de los conflictos y bloqueos registrados entre mayo y junio.

La OEA plantea reformas y un diálogo nacional

En una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz, Ramdin sostuvo que Bolivia tiene oportunidades para superar la crisis, aunque advirtió que los cambios requerirán consensos entre distintos sectores.

"Las grandes reformas en favor de todo el pueblo de Bolivia son tan necesarias como posibles. Y una gran reforma necesita un gran diálogo", afirmó el secretario general de la OEA.

Según explicó, cualquier modificación de fondo, incluida la aprobación de nuevas leyes, deberá construirse mediante acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales.

La misión evaluó los efectos de los bloqueos

La delegación de la OEA llegó al país para recopilar información sobre los conflictos registrados durante siete semanas entre mayo y junio, cuando sectores de la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales impulsaron bloqueos de carreteras exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De acuerdo con los datos expuestos durante la visita, los bloqueos provocaron:

Desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Falta de oxígeno medicinal en algunas ciudades.

Al menos 16 personas fallecidas , 13 de ellas por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna.

Pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

Ramdin lamentó las consecuencias del conflicto y señaló que la imagen del país se vio afectada.

"Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción a servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos", expresó.

Añadió que el costo social, económico, financiero y reputacional para el país fue muy alto y que tomará tiempo revertir sus efectos.

Llamado al respeto de la democracia

El secretario general de la OEA también exhortó a las instituciones y actores políticos a abrir espacios de diálogo e incluir a todas las posiciones para construir soluciones conjuntas.

Asimismo, expresó su confianza en que todas las fuerzas políticas respeten la Constitución y los resultados de las elecciones.

Ramdin ratificó el respaldo de la OEA al Gobierno de Bolivia y anunció que la misión presentará un informe escrito ante el Consejo Permanente del organismo con las conclusiones de su visita.

Paz agradece el respaldo de la OEA

Durante la misma conferencia, el presidente Rodrigo Paz agradeció el acompañamiento de la OEA y afirmó que la situación vivida en Bolivia constituye una advertencia para otros países de la región.

El mandatario sostuvo que la democracia enfrenta amenazas en el continente y valoró el respaldo del organismo internacional en la defensa del orden democrático.

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