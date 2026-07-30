Romer Saucedo anuncia su renuncia como presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, anunció de manera pública su renuncia al cargo tras declarar que “elegiremos nuevo presidente o presidenta. Y seguiremos defendiendo la institucionalidad como lo hemos hecho hasta ahora”. Las declaraciones del magistrado se llevaron a cabo durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, donde formalizó el fin de su gestión al frente de la alta magistratura.

Asimismo, la autoridad judicial justificó su paso al costado explicando la decisión tomada junto a su equipo de trabajo antes de reintegrarse a sus labores previamente habituales. “Conversando con los edecanes hemos decidido tomarnos un descanso, hemos decidido retornar a las salas especializadas de justicia”, concluyó ante los medios.

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