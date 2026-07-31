¿Por qué recomiendan envolver los billetes en papel aluminio? El truco que pocos conocen

Guardar dinero en efectivo en casa sigue siendo una práctica habitual para muchas personas. Sin embargo, pocos conocen un método que ha comenzado a ganar popularidad: envolver los billetes en papel aluminio antes de almacenarlos.

Aunque pueda parecer un truco sacado de las redes sociales, especialistas en conservación de documentos señalan que el papel aluminio puede convertirse en una capa adicional de protección para el dinero, especialmente cuando se trata de billetes de alta denominación o divisas que permanecerán guardadas durante un largo tiempo.

¿Para qué sirve el papel aluminio?

El aluminio actúa como una barrera frente a la luz, ayuda a reducir la exposición a parte de la humedad ambiental y protege de algunos cambios bruscos de temperatura, factores que con el paso del tiempo pueden acelerar el deterioro del papel moneda.

Eso sí, los expertos aclaran que no se trata de un método infalible. Si el dinero se guarda en un lugar húmedo o con filtraciones de agua, el papel aluminio por sí solo no evitará que los billetes se dañen.

Imagen captura RR.SS.

Cómo guardar correctamente los billetes

Si decides utilizar este método, estas son las principales recomendaciones:

Verifica que los billetes estén completamente secos.

Evita doblarlos más de lo necesario.

Colócalos primero dentro de una bolsa hermética o un sobre impermeable.

Luego envuélvelos con papel aluminio para añadir una capa extra de protección.

Guárdalos en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

No los apoyes sobre superficies donde pueda acumularse humedad.

Lo que este truco no puede hacer

Aunque el papel aluminio puede ayudar a conservar mejor el dinero, no protege contra robos, incendios o inundaciones. Tampoco garantiza que los billetes permanezcan intactos si se almacenan durante largos periodos en ambientes inadecuados.

Por ello, los especialistas recomiendan complementar esta práctica con otras medidas de seguridad y conservación.

Imagen captura RR.SS.

Otras recomendaciones para proteger el dinero

Si necesitas guardar efectivo por un tiempo prolongado, también puedes considerar estas alternativas:

Utilizar sobres o fundas que protejan de la humedad.

Guardar el dinero en una caja fuerte resistente al fuego.

Evitar lugares con cambios extremos de temperatura.

Mantener los billetes lejos de productos químicos o fuentes de calor.

Estas medidas ayudan a prolongar la vida útil del papel moneda y reducen el riesgo de deterioro, especialmente cuando se trata de sumas importantes o billetes de alto valor.

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