¿Por qué recomiendan envolver los billetes en papel aluminio? El truco que pocos conocen

Cada vez más personas recurren al papel aluminio para proteger el dinero que guardan en casa. Aunque no reemplaza una caja fuerte ni evita robos, este método puede ayudar a conservar los billetes en mejores condiciones si se utiliza correctamente.
31/07/2026 10:15
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Guardar dinero en efectivo en casa sigue siendo una práctica habitual para muchas personas. Sin embargo, pocos conocen un método que ha comenzado a ganar popularidad: envolver los billetes en papel aluminio antes de almacenarlos.
Aunque pueda parecer un truco sacado de las redes sociales, especialistas en conservación de documentos señalan que el papel aluminio puede convertirse en una capa adicional de protección para el dinero, especialmente cuando se trata de billetes de alta denominación o divisas que permanecerán guardadas durante un largo tiempo.
¿Para qué sirve el papel aluminio?
El aluminio actúa como una barrera frente a la luz, ayuda a reducir la exposición a parte de la humedad ambiental y protege de algunos cambios bruscos de temperatura, factores que con el paso del tiempo pueden acelerar el deterioro del papel moneda.
Eso sí, los expertos aclaran que no se trata de un método infalible. Si el dinero se guarda en un lugar húmedo o con filtraciones de agua, el papel aluminio por sí solo no evitará que los billetes se dañen.
Cómo guardar correctamente los billetes
Si decides utilizar este método, estas son las principales recomendaciones:
Lo que este truco no puede hacer
Aunque el papel aluminio puede ayudar a conservar mejor el dinero, no protege contra robos, incendios o inundaciones. Tampoco garantiza que los billetes permanezcan intactos si se almacenan durante largos periodos en ambientes inadecuados.
Por ello, los especialistas recomiendan complementar esta práctica con otras medidas de seguridad y conservación.
Otras recomendaciones para proteger el dinero
Si necesitas guardar efectivo por un tiempo prolongado, también puedes considerar estas alternativas:
Estas medidas ayudan a prolongar la vida útil del papel moneda y reducen el riesgo de deterioro, especialmente cuando se trata de sumas importantes o billetes de alto valor.
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