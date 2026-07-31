Las imágenes que llegan desde la frontera entre Marruecos y España reflejan una escena de caos y desesperación. Miles de personas se concentraron en las inmediaciones de Ceuta con la esperanza de cruzar hacia territorio español, protagonizando una jornada marcada por enfrentamientos, incendios y una intensa movilización de las fuerzas de seguridad.

Los videos muestran a grupos avanzando hacia el perímetro fronterizo, mientras otros intentan ingresar por la valla o lanzándose al mar. En distintos puntos de la frontera, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para contener el avance de las personas que arrojaban piedras durante los disturbios.

Tras los enfrentamientos, quedaron vehículos completamente calcinados, carreteras cubiertas de piedras y numerosos grupos permaneciendo en las calles cercanas al paso fronterizo, muchos de ellos descansando sobre el asfalto o áreas verdes tras horas de espera.

La tensión también se trasladó a Melilla, donde cientos de jóvenes, incluidos menores de edad, intentaron ingresar por distintos puntos de acceso. Los incidentes dejaron personas heridas, decenas de detenidos y nuevos daños materiales, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

Foto EFE

Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan en la costa de Ceuta. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad siguen recuperando cuerpos de personas que intentaron alcanzar la ciudad a nado desde las playas marroquíes. De acuerdo con fuentes policiales citadas por EFE, el número de fallecidos localizados asciende a 34, aunque las autoridades no descartan que la cifra aumente debido a la magnitud del operativo de rescate.

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Las fuerzas de seguridad estiman de manera preliminar que alrededor de 49.000 personas habrían intentado ingresar de forma irregular a Ceuta en los últimos días, en una crisis que ha llevado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a trasladarse hasta la ciudad autónoma para evaluar la situación sobre el terreno.

Las impactantes imágenes de esta emergencia vuelven a poner en el centro del debate la crisis migratoria en el Mediterráneo occidental y el enorme riesgo que miles de personas asumen en busca de una oportunidad al otro lado de la frontera.

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