¿Qué cambia con el nuevo decreto de Milei para expulsar extranjeros?

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que modifica la Ley de Migraciones y habilita al Estado a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y surge en medio de la polémica por la denominada "campaña anti-Argentina" denunciada por el Gobierno tras la final del Mundial de fútbol 2026.

¿Qué establece el decreto?

La norma incorpora nuevas causales para rechazar el ingreso al país o cancelar residencias migratorias ya concedidas.

Según el texto oficial, podrán ser alcanzados los extranjeros que:

Promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad.

Ultrajen los símbolos patrios argentinos.

Realicen conductas que, según el Gobierno, afecten la convivencia social o la paz pública.

El decreto aclara expresamente que las críticas políticas, ideológicas, académicas o ciudadanas no deberían ser consideradas motivo de sanción migratoria, al entender que forman parte del ejercicio de la libertad de expresión protegida por la Constitución.

El contexto de la medida

Horas antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente sostuvo que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable" y afirmó que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

La decisión se conoce luego de que el Gobierno denunciara una supuesta campaña internacional contra Argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El presidente Milei llegó a señalar, sin presentar pruebas públicas, que detrás de esa campaña estarían sectores vinculados a Brasil, México y al Partido Demócrata de Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó esas acusaciones.

Por ahora, el Gobierno sostiene que la medida busca proteger a los ciudadanos argentinos frente a expresiones que considera discriminatorias u hostiles, mientras el alcance práctico del decreto y su interpretación quedarán sujetos a la actuación de las autoridades migratorias y, eventualmente, de la Justicia.

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