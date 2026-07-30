La Casa Blanca culpa a las "políticas de extrema izquierda" de España por la trágica crisis migratoria en Ceuta

La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Este jueves, alrededor de las 12:30 horas, miles de migrantes han accedido a la ciudad autónoma española desde Marruecos cruzando a pie por el espigón fronterizo sur del Tarajal, una situación que se ha repetido horas después, sobre las 15:30, con otros miles accediendo de forma irregular a la ciudad.

La Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada de migrantes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación.

Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guarda Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

También indicó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de forma irregular.

EFE

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