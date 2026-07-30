Caos y avalancha humana en la frontera entre Marruecos y España: miles de migrantes desbordan el paso hacia Ceuta

Una masiva e inesperada ola migratoria ha desatado el caos en la frontera que separa a Marruecos de Ceuta, la ciudad autónoma española en el norte de África y una de las fronteras terrestres más sensibles de la Unión Europea. Miles de personas, en su gran mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias completas con bebés, niños y ancianos, han desbordado los controles de seguridad en una movilización masiva que ha revivido el fantasma de la crisis diplomática e histórica del año 2021.

La tensión comenzó a escalar a media mañana del jueves, coincidiendo con las celebraciones en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI. Lo que empezó a principios de semana como un goteo de nadadores se transformó en una carrera multitudinaria que tomó por completo el paseo marítimo de la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos), extendiéndose en una columna humana ininterrumpida de cinco kilómetros hacia la verja española.

Desbordamiento policial en tierra y mar

El avance de la multitud neutralizó los esfuerzos de contención. Aunque las fuerzas auxiliares marroquíes colocaron una barrera policial a unos 500 metros de la aduana y realizaron múltiples detenciones, la marea humana se dispersó. Los migrantes treparon por las colinas que rodean el perímetro, sortearon las alambradas de espino —dejando varias personas heridas en el proceso— y en muchos casos cruzaron por aberturas excavadas debajo de la estructura metálica, en zonas que en ese instante no contaban con custodia.

De manera simultánea, decenas de personas se lanzaron al agua para rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal, mientras las autoridades, completamente sobrepasadas por la magnitud de la concentración, observaban cómo los grupos lograban pisar suelo español.

"¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?", preguntaba un joven marroquí a los corresponsales de la agencia EFE mientras corría junto a sus amigos, reflejando el desconcierto y los rumores que alimentaron la jornada.

A primeras horas de la tarde, tras un breve respiro, las entradas irregulares volvieron a reactivarse con fuerza. Agentes de la Guardia Civil española se vieron obligados a cortar los accesos viales en Ceuta para encauzar a los migrantes hacia los márgenes de la carretera y evitar el colapso total del tránsito legal. Mientras tanto, se reporta que mujeres y niños deambulan por el centro de la ciudad ante el colapso absoluto de las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. EFE/Mohamed Siali

Redes sociales y el "efecto llamada"

Investigaciones locales apuntan a que este fenómeno no es casual. Un estudio reciente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos de Marruecos reveló el enorme impacto de las plataformas digitales en la juventud del norte del país:

81% de los jóvenes encuestados considera que el contenido sobre migración en redes sociales hace ver a la migración irregular como "una solución para mejorar las condiciones de vida".

78,4% afirma encontrar con extrema facilidad publicaciones que fomentan e instruyen sobre cómo realizar estos cruces ilegales.

Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE, y cientos de ellos saltaron las barreras de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías. EFE/Mar Marín

Reacción oficial: repatriación y urgencia

Aunque hasta el momento no existen cifras oficiales del número de personas que han logrado cruzar o de aquellas que resultaron heridas o ahogadas, los gobiernos de España y Marruecos reaccionaron con rapidez en el plano diplomático. Ambas naciones confirmaron haber alcanzado un acuerdo bilateral para proceder a la repatriación "a la mayor brevedad" de todas las personas que ingresen ilegalmente a Ceuta. Sin embargo, el anuncio no ha logrado frenar el flujo de personas que siguen llegando a la zona en automóviles, motocicletas o a pie.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno local de Ceuta solicitó formalmente a Madrid el cierre "urgente e inaplazable" de la frontera, mientras se confirmó que el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará de emergencia a la ciudad autónoma tras mantener contactos permanentes con su homólogo marroquí para coordinar la gestión de la crisis.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE. Foto: EFE/Reduan Dris

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