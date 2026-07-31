¿Quiénes son los influencers bolivianos con más seguidores en redes sociales?

Bolivia vive una etapa de fuerte crecimiento en redes sociales, donde varios creadores de contenido han logrado construir comunidades masivas y posicionar sus nombres dentro del ecosistema digital latinoamericano.

Entre los influencers bolivianos con mayor alcance aparecen Albertina Sacaca, Junior Mavi y Leonel Fransezze, quienes desde distintos estilos han logrado captar la atención de millones de usuarios.

Albertina Sacaca, una de las más seguidas

Encabezando esta lista se encuentra Albertina Sacaca, creadora de contenido potosina que cuenta con casi 10 millones de seguidores. Su contenido, inicialmente enfocado en mostrar la vida rural, las tradiciones y la identidad boliviana, le permitió alcanzar reconocimiento nacional e internacional.

Sacaca incluso fue destacada por Vogue Latinoamérica, hecho que ella misma celebró como un logro inesperado.

“Hoy mi rostro, mi historia, mi identidad están en Vogue Latinoamérica. Yo de verdad nunca jamás he pensado que esto iba a ser posible”, expresó.

Junior Mavi y los desafíos virales

Otro de los nombres con fuerte presencia en TikTok es Junior Mavi, conocido por sus desafíos masivos, dinámicas callejeras y contenidos de ayuda social.

En varios de sus videos, el creador combina entretenimiento con apoyo a familias o personas que participan en sus retos, lo que le ha permitido ganar popularidad y generar alta interacción entre sus seguidores.

Leonel Francés y Doña Luisa

También destaca Leonel Fransezze, quien tras dejar la televisión informativa apostó por el entretenimiento digital junto a Doña Luisa.

Su contenido ha conectado con miles de usuarios por su tono cercano, familiar y humorístico, consolidándolo como uno de los rostros bolivianos más reconocibles en redes sociales.

“Vivimos una aventura y esto recién comienza. Queremos decirles gracias por habernos cambiado la vida”, expresaron en uno de sus contenidos.

Una industria digital en crecimiento

El crecimiento de estos influencers refleja cómo las redes sociales se han convertido en una plataforma de trabajo, emprendimiento y proyección cultural para Bolivia.

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