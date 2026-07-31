Gestora suspende atención este viernes en agencias de San Ignacio de Velasco y Beni por feriados regionales

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que suspenderá la atención al público este viernes 31 de julio de 2026 en sus agencias de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) y en todo el departamento de Beni, debido a feriados regionales establecidos por normativa local.

A través de comunicados oficiales, la institución explicó que la suspensión responde a la conmemoración de fechas cívicas y religiosas en ambas regiones.

San Ignacio de Velasco suspende atención por aniversario de San Ignacio de Loyola

La agencia de la Gestora Pública en el municipio de San Ignacio de Velasco no atenderá este viernes debido al feriado por los 278 años del aniversario de San Ignacio de Loyola, en cumplimiento del Decreto Municipal FGM N°02/2026.

La atención será restablecida el lunes 3 de agosto en los horarios habituales.

Agencias del Beni también permanecerán cerradas

Asimismo, la Gestora comunicó que todas sus agencias del departamento de Beni suspenderán actividades por el feriado departamental en conmemoración de la Fiesta Grande de San Ignacio de Mojos, establecido mediante el Decreto Departamental N°09/2026.

Los servicios en las oficinas benianas se reanudarán igualmente el lunes 3 de agosto.

Consultas podrán realizarse por línea gratuita

La Gestora Pública recordó a jubilados, derechohabientes y asegurados que pueden realizar consultas y seguimiento de trámites mediante la línea gratuita: 800 10 1610

La institución señaló que sus operaciones se encuentran bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

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