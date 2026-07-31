¡Último día! No pierda el Bono PEPE de Bs 450: estos son los requisitos para cobrarlo

¡Atención! Este viernes 31 de julio vence el plazo definitivo para cobrar el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un beneficio económico de Bs 450 destinado a personas habilitadas dentro de los programas sociales del Estado.

Las autoridades recordaron que no es necesario realizar ningún tipo de inscripción para acceder al bono. El pago puede efectuarse directamente en cualquiera de las entidades financieras autorizadas del país.

¿Cuánto dinero se cobra?

Los beneficiarios pueden retirar Bs 450 en un solo pago, monto que corresponde a la acumulación de los tres primeros desembolsos de Bs 150.

Requisitos para cobrar el Bono PEPE

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar la cédula de identidad original y vigente. Estar habilitado como beneficiario por haber recibido, hasta el 30 de noviembre de 2025, alguno de los siguientes programas sociales:

Bono Juana Azurduy.

Bono Juancito Pinto.

Renta Dignidad (para personas que no reciben jubilación).

Bono para personas con discapacidad grave o muy grave.

¿Qué pasa en el caso de personas con discapacidad?

Si el beneficiario presenta una discapacidad grave o muy grave, el cobro podrá realizarlo el tutor autorizado, quien deberá presentar:

La cédula de identidad original y fotocopia del beneficiario.

La cédula de identidad original y fotocopia del tutor.

Las autoridades recomendaron no esperar hasta el último momento y acudir con la documentación requerida, ya que este 31 de julio finaliza el plazo ampliado para acceder al beneficio.

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