BoA aumenta vuelos por las fiestas patrias: conoce las rutas y fechas habilitadas

La aerolínea estatal reforzó su programación entre el 31 de julio y el 4 de agosto con vuelos adicionales para atender el incremento de pasajeros durante las celebraciones por las fiestas patrias.
31/07/2026 10:38
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Con el objetivo de atender el incremento de pasajeros durante las fiestas patrias, Boliviana de Aviación (BoA) anunció la incorporación de vuelos especiales entre el 31 de julio y el 4 de agosto, reforzando su programación en varias de las rutas con mayor demanda del país.
La medida busca facilitar el traslado de miles de viajeros que aprovecharán el feriado nacional para visitar a sus familias, realizar actividades turísticas o participar en los actos conmemorativos por el aniversario patrio.
Las frecuencias adicionales conectarán las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y Cobija, ampliando la oferta de asientos durante los cinco días de mayor movimiento.
Rutas reforzadas por BoA
Santa Cruz – Cochabamba
Cochabamba – Santa Cruz
Santa Cruz – La Paz
La Paz – Santa Cruz
Santa Cruz – Sucre
Sucre – Santa Cruz
Santa Cruz – Tarija
Tarija – Santa Cruz
Santa Cruz – Cobija
Cobija – Santa Cruz
La aerolínea informó que los pasajes ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de su página web, oficinas comerciales y agencias de viajes autorizadas.
BoA también recordó que las frecuencias extraordinarias cuentan con cupos limitados, por lo que recomendó a los pasajeros realizar sus reservas con anticipación para asegurar disponibilidad durante este periodo de alta demanda.
Con este refuerzo operativo, la empresa busca responder al aumento del flujo de viajeros y garantizar una mayor conectividad entre los principales destinos del país durante las celebraciones de agosto.
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