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BoA aumenta vuelos por las fiestas patrias: conoce las rutas y fechas habilitadas

La aerolínea estatal reforzó su programación entre el 31 de julio y el 4 de agosto con vuelos adicionales para atender el incremento de pasajeros durante las celebraciones por las fiestas patrias.

Red Uno de Bolivia

31/07/2026 10:38

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BoA aumenta vuelos por las fiestas patrias: conoce las rutas y fechas habilitadas
Bolivia

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Con el objetivo de atender el incremento de pasajeros durante las fiestas patrias, Boliviana de Aviación (BoA) anunció la incorporación de vuelos especiales entre el 31 de julio y el 4 de agosto, reforzando su programación en varias de las rutas con mayor demanda del país.

La medida busca facilitar el traslado de miles de viajeros que aprovecharán el feriado nacional para visitar a sus familias, realizar actividades turísticas o participar en los actos conmemorativos por el aniversario patrio.

Las frecuencias adicionales conectarán las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y Cobija, ampliando la oferta de asientos durante los cinco días de mayor movimiento.

Rutas reforzadas por BoA

  • Santa Cruz – Cochabamba

  • Cochabamba – Santa Cruz

  • Santa Cruz – La Paz

  • La Paz – Santa Cruz

  • Santa Cruz – Sucre

  • Sucre – Santa Cruz

  • Santa Cruz – Tarija

  • Tarija – Santa Cruz

  • Santa Cruz – Cobija

  • Cobija – Santa Cruz

 
  
 
 
 
 
 
 

La aerolínea informó que los pasajes ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de su página web, oficinas comerciales y agencias de viajes autorizadas.

BoA también recordó que las frecuencias extraordinarias cuentan con cupos limitados, por lo que recomendó a los pasajeros realizar sus reservas con anticipación para asegurar disponibilidad durante este periodo de alta demanda.

Con este refuerzo operativo, la empresa busca responder al aumento del flujo de viajeros y garantizar una mayor conectividad entre los principales destinos del país durante las celebraciones de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play

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