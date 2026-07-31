Leonardo Loza aparece en una camioneta con reporte de robo en Chile; piden investigación

La presencia del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, en una camioneta Toyota con placa chilena que registra un “encargo policial vigente” en Chile generó cuestionamientos y pedidos de investigación para establecer la situación legal del motorizado.

Las imágenes del vehículo, en el que Loza aparece junto a cooperativistas mineros durante una visita a centros de explotación en la zona andina de Cochabamba, comenzaron a circular en redes sociales y provocaron críticas sobre el origen del motorizado.

Denuncian que la camioneta tiene reporte vigente en Chile

El excandidato a la Gobernación de Cochabamba y activista Alejandro Mostajo denunció que el vehículo utilizado para trasladar a Loza tendría un reporte policial vigente en Chile por presunto robo.

Mostajo afirmó que verificó la información en portales oficiales del vecino país y señaló que la camioneta Toyota roja con placa TZWL-35 figura con un Encargo Policial Vigente y un Encargo Único Nacional (EUN) 666051, registro utilizado por la Policía chilena para vehículos con orden de búsqueda activa.

“Ni ocultan la placa, es chilena. Estas fotos están publicadas en redes sociales. Si se verifica la placa TZWL-35, la información indica que el vehículo mantiene un encargo policial vigente en Chile por robo”, declaró.

El excandidato también cuestionó las actividades mineras visitadas por la autoridad departamental y señaló que existen denuncias contra el secretario de Minería de la Gobernación por presunta promoción de minería ilegal. Estas acusaciones no fueron confirmadas por autoridades competentes.

Gobernación asegura que el vehículo no es oficial

El vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, afirmó que la camioneta no pertenece a la institución y deslindó responsabilidad sobre el motorizado.

“Lo que estamos reconociendo es la denuncia que hicieron algunas personas queriendo involucrar a la Gobernación. No se trata de un vehículo oficial, es particular”, manifestó.

De la Zerda explicó que Loza fue invitado por el sector minero de la región andina de Cocapata y que se trasladó hasta la zona en un vehículo particular cuyo propietario y situación legal desconocían.

“Hemos conocido la denuncia por redes sociales”, indicó. Ante la denuncia, la Gobernación solicitó que el Ministerio Público investigue de oficio la situación del vehículo.

“Estamos pidiendo a la Fiscalía que haga la investigación de oficio de este automotor. Vamos a colaborar y nos constituiremos en parte denunciante”, afirmó De la Zerda.

Verificación confirma registro policial en Chile

La verificadora Chequea Bolivia informó que revisó la información disponible sobre la camioneta Toyota roja con placa chilena TZ WL 35 y confirmó que el vehículo aparece registrado con un “encargo policial vigente” en el sistema oficial de consulta vehicular del Gobierno de Chile.

Según la verificación, el registro corresponde a una alerta activa asociada al vehículo, identificado además con el código EUN 666051.

Las autoridades aún no informaron si se abrirá una investigación formal en Bolivia para determinar cómo llegó el motorizado al país y bajo qué circunstancias fue utilizado durante la actividad en la que participó el gobernador.

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