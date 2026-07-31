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Desarticulan banda criminal que vestía de policías en ruta fronteriza con Argentina

Dos personas fueron enviadas con detención preventiva por robo agravado tras ser identificadas como integrantes de una organización que operaba en el paso fronterizo de Villazón.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/07/2026 10:47

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Foto: Criminales vestían de efectivos policiales bolivianos para incurris en robos a extranjeros. Policía Boliviana.
Potosí

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La Policía desarticuló una organización delictiva integrada por ciudadanos bolivianos que utilizaba un falso operativo de control para robar a extranjeros en la zona fronteriza entre Bolivia y Argentina, en el municipio de Villazón, departamento de Potosí.

Engañaban a extranjeros en frontera con Argentina

El comandante departamental de la Policía de Potosí, Pompeo Sánchez, informó que la banda operaba desde mayo y que, hasta el momento, se registraron cinco víctimas, en su mayoría de nacionalidad argentina y asiática.

Según las investigaciones, uno de los integrantes captaba a los viajeros ofreciéndoles cruzar la frontera por pasos no habilitados, donde eran interceptados por otros dos sujetos que se hacían pasar por gendarmes argentinos para despojarlos de dinero y objetos de valor.

Tras un operativo realizado el martes, cinco personas fueron arrestadas y dos de ellas identificadas como integrantes de la organización.

"Los dos han sido puestos a conocimiento del Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Villazón", informó el jefe policial.

Continúa la búsqueda de un implicado

Las investigaciones continúan para identificar y capturar al tercer implicado, además de establecer si existen más víctimas y posibles vínculos con otras organizaciones delictivas que operan en la frontera.

"Las recomendaciones son hacer los pasos por los controles migratorios; esa es la garantía y la seguridad que puede tener todo ciudadano", exhortó Sánchez.

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