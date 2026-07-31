La Policía Civil de Brasil confirmó la identificación de tres de las cinco personas que fueron encontradas calcinadas en una vivienda incendiada en el municipio de Bela Flor, departamento de Pando, en agosto del año pasado. Las víctimas fueron identificadas mediante pruebas de ADN como Leonardo Vinicius Costa de Lima, Raimundo Nonato do Nascimento Oliveira y Ana Ires Assis de Souza.

De acuerdo con las investigaciones, las cinco personas se encontraban dentro del inmueble cuando se produjo un violento enfrentamiento. Posteriormente, la vivienda fue incendiada, dejando los cuerpos completamente carbonizados, lo que dificultó el proceso de identificación durante varios meses.

Las autoridades brasileñas señalaron que Raimundo Nonato y Leonardo Vinicius eran prófugos de la justicia y estaban siendo investigados por su presunta participación en al menos 20 homicidios cometidos en el estado de Acre, aunque no descartan que el número de víctimas vinculadas a ambos sea mayor.

El delegado Aldízio Neto, responsable de la investigación, indicó que existen indicios de que los otros dos cuerpos pertenecerían a Johnatan Silva Magalhães y Geovani Costa Almeida; sin embargo, el avanzado estado de calcinación de los restos impidió una identificación concluyente, según reportó G1.

Según la investigación, el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre integrantes de organizaciones criminales. La Policía sostiene que las víctimas se refugiaban en territorio boliviano tras escapar de la justicia brasileña y que la región fronteriza es utilizada con frecuencia como escondite por personas prófugas.

Las pruebas genéticas fueron realizadas por el Instituto de Análisis Forense (IAF), mientras que el Instituto Médico Legal (IML) prevé emitir un informe pericial completo en los próximos días. Posteriormente, los restos serán entregados a sus familiares.

Asimismo, la investigación determinó que uno de los presuntos responsables del crimen ya se encuentra encarcelado en Brasil por otros delitos, mientras que otro sospechoso permanece prófugo y, según las autoridades brasileñas, se ocultaría en territorio boliviano, donde presuntamente lidera actividades vinculadas al narcotráfico en la zona fronteriza.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de agosto de 2025 en una zona rural de Bela Flor, a unos 20 kilómetros de la frontera con el municipio brasileño de Capixaba. En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional de Bolivia y de la Policía Civil de Brasil, que continúan coordinando acciones para esclarecer completamente el caso e identificar a todas las personas involucradas.

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