TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Policía decomisa letreros en operativo de recuperación de aceras en El Alto

Los controles serán permanentes para evitar el asentamiento de comerciantes en calles y aceras, con el fin de mejorar la circulación peatonal y vehicular.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/07/2026 11:18

Agregar Reduno en
Foto: Más de 30 letreros y anuncios ambulantes fueron decomisados en El Alto. Red Uno.
El Alto

Escuchar esta nota

La Alcaldía de El Alto ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en distintas vías comerciales, donde decomisó más de 40 letreros y otros objetos que obstruían las aceras y parte de la calzada.

Recuperación de aceras

El director de Defensa del Usuario y del Consumidor, Quique Solíz, informó que las intervenciones se realizaron entre las calles 1 y 7, donde se evidenció que comerciantes y propietarios de tiendas ocupaban espacios destinados al tránsito peatonal y vehicular.

"Lo vamos a hacer sostenido para que esto pueda ser ya liberado", afirmó.

La autoridad explicó que los propietarios de los letreros decomisados deberán cumplir un procedimiento administrativo para recuperarlos; de lo contrario, serán destruidos. Asimismo, recordó que las aceras no pueden ser utilizadas para la exhibición de productos o la instalación de estructuras comerciales.

Operativos para liberar espacios públicos

Desde la Alcaldía señalaron que estos operativos continuarán de forma permanente para garantizar el libre tránsito y evitar el congestionamiento en las principales vías de la ciudad.

"Ellos ya se han acostumbrado y nosotros les hemos notificado y advertido porque esto no puede pasar", sostuvo Solíz.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD