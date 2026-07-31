Policía decomisa letreros en operativo de recuperación de aceras en El Alto

La Alcaldía de El Alto ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en distintas vías comerciales, donde decomisó más de 40 letreros y otros objetos que obstruían las aceras y parte de la calzada.

Recuperación de aceras

El director de Defensa del Usuario y del Consumidor, Quique Solíz, informó que las intervenciones se realizaron entre las calles 1 y 7, donde se evidenció que comerciantes y propietarios de tiendas ocupaban espacios destinados al tránsito peatonal y vehicular.

"Lo vamos a hacer sostenido para que esto pueda ser ya liberado", afirmó.

La autoridad explicó que los propietarios de los letreros decomisados deberán cumplir un procedimiento administrativo para recuperarlos; de lo contrario, serán destruidos. Asimismo, recordó que las aceras no pueden ser utilizadas para la exhibición de productos o la instalación de estructuras comerciales.

Operativos para liberar espacios públicos

Desde la Alcaldía señalaron que estos operativos continuarán de forma permanente para garantizar el libre tránsito y evitar el congestionamiento en las principales vías de la ciudad.

"Ellos ya se han acostumbrado y nosotros les hemos notificado y advertido porque esto no puede pasar", sostuvo Solíz.

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