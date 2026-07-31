¿Comprará pollo o cerdo este fin de semana? Revise los precios actualizados en El Alto

El precio del kilo de pollo y de la carne de cerdo registró un incremento en los mercados de la ciudad de El Alto, donde comerciantes señalaron que la falta de combustible y las dificultades para el abastecimiento están impactando en los costos de ambos productos.

Carne de pollo

En el caso del pollo, el kilo se comercializa en Bs 23, cuando la semana pasada se encontraba entre Bs 15 y Bs 18. Los vendedores indicaron que el producto llega desde Santa Cruz y que los bloqueos y los problemas de suministro afectaron la producción. "Ha subido, estaba a 16, 15. Así están los proveedores", afirmó una comerciante.

Carne de cerdo

Respecto a la carne de cerdo, el kilo de pierna alcanzó los Bs 28, mientras que otros cortes como chuleta y costilla se venden entre Bs 32 y Bs 35. Los comerciantes señalaron que el precio aumentó alrededor de Bs 5 en comparación con la semana pasada y advirtieron que podría volver a incrementarse desde el lunes debido a los problemas de abastecimiento.

Los vendedores también manifestaron preocupación por el presunto contrabando de productos hacia el exterior, mientras consumidores expresaron su inquietud por el impacto de estas alzas en la economía familiar.

"Para el día lunes ya nos están pronosticando otro precio también", advirtió una comerciante.

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