¡Tome previsiones! Oruro suspende viajes por seis horas por jornada masiva de limpieza este domingo

Las salidas de buses desde la Estación de Autobuses Oruro serán suspendidas este domingo 2 de agosto durante seis horas, debido al desarrollo de la campaña ambiental “Mano a Mano por un Oruro limpio y verde” y en cumplimiento de disposiciones de la Dirección de Tránsito.

La administración de la terminal informó que la suspensión de salidas se aplicará desde las 08:00 hasta las 14:00 horas. Sin embargo, las instalaciones continuarán abiertas en su horario habitual, de 03:00 a 23:00 horas, para la atención a los usuarios.

Una vez concluido el periodo de restricción, los viajes se retomarán con normalidad bajo supervisión de Tránsito.

Recomiendan tomar previsiones a los viajeros

La Estación de Autobuses Oruro pidió a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar la suspensión temporal para evitar inconvenientes o retrasos.

La medida forma parte de la logística de la gran jornada de limpieza “Mano a Mano por un Oruro limpio y verde”, organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) y la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO).

La actividad se desarrollará este domingo con la participación de al menos 37 instituciones públicas y privadas, entre ellas la Policía, el Ejército, la Gobernación, la Alcaldía y organizaciones sociales.

Los participantes realizarán trabajos de limpieza en calles, avenidas, parques y espacios públicos, además de acciones destinadas a fortalecer la conciencia ambiental y el manejo responsable de residuos.

Autoridades piden participación ciudadana

El alcalde de Oruro, Iván Quispe, destacó la importancia de la participación vecinal para mantener una ciudad limpia y recordó que pequeñas acciones como evitar botar basura en espacios públicos contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Las autoridades solicitaron a la población sumarse a la jornada y depositar únicamente residuos comunes en los puntos habilitados, evitando arrojar escombros, llantas, muebles, electrodomésticos en desuso, chatarra o restos de poda.



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