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¡Tome previsiones! Oruro suspende viajes por seis horas por jornada masiva de limpieza este domingo

La administración de la terminal informó que la suspensión de salidas se aplicará desde las 08:00 hasta las 14:00 horas. Sin embargo, las instalaciones continuarán abiertas en su horario habitual, de 03:00 a 23:00 horas, para la atención a los usuarios.

Cristina Cotari

31/07/2026 11:39

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Oruro restringe viajes este domingo por jornada masiva de limpieza. Foto: Estación de Autobuses Oruro
Oruro, Bolivia

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Las salidas de buses desde la Estación de Autobuses Oruro serán suspendidas este domingo 2 de agosto durante seis horas, debido al desarrollo de la campaña ambiental “Mano a Mano por un Oruro limpio y verde” y en cumplimiento de disposiciones de la Dirección de Tránsito.

La administración de la terminal informó que la suspensión de salidas se aplicará desde las 08:00 hasta las 14:00 horas. Sin embargo, las instalaciones continuarán abiertas en su horario habitual, de 03:00 a 23:00 horas, para la atención a los usuarios.

Una vez concluido el periodo de restricción, los viajes se retomarán con normalidad bajo supervisión de Tránsito.

Recomiendan tomar previsiones a los viajeros

La Estación de Autobuses Oruro pidió a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar la suspensión temporal para evitar inconvenientes o retrasos.

La medida forma parte de la logística de la gran jornada de limpieza “Mano a Mano por un Oruro limpio y verde”, organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) y la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO).

La actividad se desarrollará este domingo con la participación de al menos 37 instituciones públicas y privadas, entre ellas la Policía, el Ejército, la Gobernación, la Alcaldía y organizaciones sociales.

Los participantes realizarán trabajos de limpieza en calles, avenidas, parques y espacios públicos, además de acciones destinadas a fortalecer la conciencia ambiental y el manejo responsable de residuos.

Autoridades piden participación ciudadana

El alcalde de Oruro, Iván Quispe, destacó la importancia de la participación vecinal para mantener una ciudad limpia y recordó que pequeñas acciones como evitar botar basura en espacios públicos contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Las autoridades solicitaron a la población sumarse a la jornada y depositar únicamente residuos comunes en los puntos habilitados, evitando arrojar escombros, llantas, muebles, electrodomésticos en desuso, chatarra o restos de poda.
 

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