Cruz Roja Boliviana, en coordinación con la Embajada de EE. UU. entregará concentradores de oxígeno a la Gobernación de La Paz

La Cruz Roja Boliviana, con el apoyo de la cooperación internacional del Gobierno de los Estados Unidos, realizará la entrega de 14 concentradores de oxígeno a la Gobernación del Departamento de La Paz, en el marco de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante emergencias sanitarias.

La dotación de estos equipos tiene como finalidad mejorar la disponibilidad de oxígeno para pacientes que requieren oxigenoterapia no invasiva, especialmente aquellos que necesitan soporte respiratorio de bajo y mediano flujo. Los concentradores constituyen una alternativa complementaria al uso de cilindros de oxígeno medicinal, permitiendo una atención más continua en el punto de atención y contribuyendo a reducir la presión sobre la cadena de abastecimiento, recarga, transporte y reposición de cilindros.

Los equipos serán entregados a la Gobernación del Departamento de La Paz, que, a través del Servicio Departamental de Salud - SEDES La Paz, coordinará su distribución al Complejo Hospitalario de Miraflores, de acuerdo con las necesidades identificadas y los requerimientos de atención de pacientes con afecciones respiratorias.

Cruz Roja entrega 14 concentradores de oxígeno con apoyo de EE. UU.

Esta acción forma parte de la respuesta integral impulsada por la Cruz Roja Boliviana durante la emergencia sanitaria registrada en el contexto de los tensiones sociales suscitados en los meses de mayo y junio. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran el apoyo a la habilitación temporal de la Planta de Oxígeno del municipio de El Alto mediante la implementación de un booster (equipo de compresión de gases para su almacenamiento), el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento a través de la adquisición de cilindros de oxígeno medicinal, la provisión de combustible para la movilización de ambulancias y vehículos vinculados a la atención de emergencias, y la incorporación de concentradores de oxígeno para reforzar la capacidad operativa de establecimientos de salud priorizados.

La entrega representa un esfuerzo conjunto entre la cooperación internacional del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades departamentales y la Cruz Roja Boliviana, con el propósito de contribuir a la continuidad de los servicios de salud y favorecer una atención oportuna a la población que más lo requiere.

Con esta iniciativa, la Cruz Roja Boliviana reafirma su compromiso humanitario y su rol auxiliar de los poderes públicos, apoyando acciones que contribuyen a proteger la salud, fortalecer la respuesta sanitaria y salvaguardar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

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