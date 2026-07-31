La presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue creciendo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció este viernes que se suma a la oposición de la UEFA y la Concacaf contra el proyecto que busca abrir la explotación comercial del Mundial a inversores privados, profundizando la crisis interna que enfrenta el máximo organismo del fútbol.

La AFC, que representa a 47 federaciones nacionales, expresó su "profunda preocupación" por la propuesta de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial valorada en 20.000 millones de dólares, respaldada por el inversionista estadounidense Joshua Kushner.

En un comunicado oficial, la confederación asiática advirtió que una iniciativa de esta magnitud carece del consenso necesario para avanzar y pidió a la FIFA replantear el proyecto, al considerar que afecta directamente el futuro del fútbol mundial.

Asia cuestiona la gestión de la FIFA

Además del rechazo al plan comercial, la AFC lanzó duras críticas al proceso de toma de decisiones dentro de la FIFA, asegurando que el debate dejó al descubierto falencias en la gobernanza, la transparencia y los mecanismos de consulta.

El organismo sostuvo que decisiones con impacto económico, deportivo y estratégico no pueden adoptarse sin la participación efectiva de las confederaciones continentales, las asociaciones miembro y el propio Consejo de la FIFA.

"La democracia significativa no se limita a votar; comienza con una gobernanza transparente, consultas oportunas y una participación genuina en todo el proceso de toma de decisiones", señaló la AFC.

Crece el aislamiento de Infantino

El pronunciamiento de Asia se suma a la postura adoptada por la UEFA y la Concacaf, que ya habían rechazado la propuesta presentada por Infantino y cuestionado la forma en que fue impulsada. Incluso, ambas confederaciones advirtieron con la posibilidad de no respaldar futuras iniciativas del organismo si no se modifican los mecanismos de gobernanza.

Con el rechazo de tres de las principales confederaciones del fútbol mundial, el proyecto de crear una empresa privada para gestionar parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA enfrenta uno de sus momentos más críticos.

El creciente desacuerdo deja en evidencia una fractura dentro de la dirigencia del fútbol internacional y aumenta la presión sobre Gianni Infantino, quien ahora deberá buscar consensos para evitar que la crisis institucional siga escalando.

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