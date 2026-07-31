Bolívar escribió una página importante en su historia al eliminar a Gremio de Brasil y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el triunfo por 1-0 en Porto Alegre, que selló un marcador global de 4-2, el director técnico Alejandro Restrepo destacó la magnitud del logro, pero evitó caer en el exceso de confianza.

"He ganado a un campeón del continente. Creo que tienen un muy buen equipo", afirmó el estratega colombiano al referirse al rival brasileño, al tiempo que pidió mantener la tranquilidad pese a la clasificación.

"Con los pies en la tierra porque todavía tenemos mucho por delante. Tenemos puntos que recuperar en nuestra liga local", señaló Restrepo, dejando claro que el plantel ya piensa en los desafíos que vienen tanto en el torneo internacional como en el campeonato boliviano.

El entrenador también resaltó la reacción de su equipo, que llegaba después de una racha de siete encuentros sin conocer la victoria, y aseguró que la actuación ante Gremio fue una de las mejores desde su llegada al club.

"El equipo tuvo una racha de siete juegos sin ganar y este es un equipo que tiene jerarquía. Fue un partido que rozó la perfección. Nos salió todo, desde el planteamiento, que fue muy bueno, hasta la entrega de los chicos en cada jugada. Creo que fue un partido muy completo para todos nosotros", expresó.

Restrepo calificó la clasificación como un momento inolvidable para Bolívar y para el fútbol boliviano.

"Fue extraordinario. Esto es historia, es escribirla y nos pone muy felices porque dejamos todo", concluyó.

Al finalizar el encuentro, el volante Robson Matheus también aprovechó para dirigirse a la hinchada y a quienes dudaban de las posibilidades del equipo antes de la revancha en Brasil.

"Que nos sigan apoyando, que sigan creyendo que afuera también podemos hacer un gran partido y conseguir una victoria como lo hicimos ahora. Vi mucha gente diciendo que nos iban a golear, que ya estábamos eliminados. Esta victoria es para ellos y les pedimos que confíen en nosotros, tanto de local como de visitante, porque sí podemos conseguir grandes cosas", manifestó el mediocampista celeste.

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