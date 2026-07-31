Golpe al Chelsea: millonaria multa y sanción por irregularidades financieras

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha multado con 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con una sanción suspendida de dos mercados de fichajes por las irregularidades financieras cometidas durante la etapa de Roman Abramovich.

Estas violaciones de las reglas financieras de la competición inglesa tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el magnate ruso estaba al frente del club, y se refieren a pagos no revelados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes, futbolistas y otros entes.

En la resolución publicada este viernes, la FA ha tenido en cuenta que la nueva propiedad del Chelsea fue la que presentó las irregularidades ante la justicia al comprar el club en 2022. Abramovich fue dueño del Chelsea entre 2003 y 2022, cuando tuvo que venderlo a un consorcio estadounidense por sus implicaciones en la invasión de Ucrania.

La FA ha indicado que el Chelsea admitió los 74 cargos de los que se le acusa y que la comisión independiente que llevó el caso le impuso inicialmente una multa de 10 millones de libras y una deducción de diez puntos, sanción que iba a quedar suspendida hasta el 30 de junio de 2027 si no reincidía.

Tras la apelación por la deducción de puntos, otra comisión independiente cambió esa sanción por dos ventanas sin poder registrar jugadores. Esta sanción también está suspendida hasta el 30 de junio de 2027. El monto de la multa económica será invertido en el fútbol base de Inglaterra.

El Chelsea ya tuvo que pagar una sanción de 10 millones a la UEFA por las mismas irregularidades.

Mira la programación en Red Uno Play