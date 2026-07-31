Santos rindió homenaje a Neymar Jr. con la inauguración de un espacio especial en el Memorial das Conquistas, el museo del club reservado para las máximas leyendas de la institución. El reconocimiento llega pocos días después de que el futbolista confirmara que dejará de vestir la camiseta de la selección brasileña.

El nuevo espacio cuenta con tres piezas conmemorativas: una camiseta firmada por el delantero, una estatua de su figura y un busto, elemento que, según expresó el propio jugador, le generó una especial emoción.

Durante el acto, Neymar agradeció el homenaje y recordó que desde niño soñaba con formar parte de la historia del club.

“Estar en el Memorial siempre es gratificante y es un gran honor formar parte de la historia del Santos FC. Desde pequeño pasé por Vila Belmiro, pasé por el Memorial y siempre quise de alguna manera estar presente aquí. Ya sea con títulos, con asistencias o goles históricos”, manifestó.

El delantero también destacó el vínculo que mantiene con la institución paulista y aseguró que Santos siempre ocupará un lugar especial en su vida.

“Estoy muy feliz. El Santos FC es mi equipo favorito y siempre será mi hogar. Este es un regalo para mí, pero también para mi familia, que es toda santista. Espero seguir haciendo felices a nuestros aficionados de alguna manera”, afirmó.

Al evento asistieron familiares, amigos y dirigentes del club. El presidente de Santos, Marcelo Teixeira, resaltó la trayectoria de Neymar y justificó el homenaje por su impacto en la historia del fútbol brasileño.

“Estamos perpetuando en este espacio sagrado el nombre de un atleta que es el actual máximo goleador de la selección brasileña, disputó cuatro Copas del Mundo y vistió la sagrada camiseta 10. Para nosotros es un orgullo y una obligación realizar un acto como este”, señaló el dirigente.

Con este reconocimiento, Santos inmortaliza a uno de los futbolistas más importantes surgidos de sus divisiones inferiores, consolidando el legado de Neymar como una de las grandes figuras en la historia del club.

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