Conmebol le responde a la FIFA: "El fútbol debe estar por encima del dinero"

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un comunicado oficial luego de conocer la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, iniciativa que ha generado repercusión por la posibilidad de involucrar aspectos comerciales vinculados a la Copa del Mundo.

En el documento, la Conmebol señaló que, tras tomar conocimiento de la propuesta, puso en marcha un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro y convocó a una reunión de su Consejo para evaluar el proyecto conforme a sus procedimientos institucionales.

"La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo", señala el comunicado.

El organismo también reconoció que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero, aunque remarcó que estas deben estar al servicio del deporte.

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", expresó.

Asimismo, la Conmebol informó que solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relacionados con el alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE antes de emitir una posición definitiva.

Finalmente, el ente rector del fútbol sudamericano aseguró que continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, respetando los canales institucionales y los principios de buena gobernanza, al tiempo que hizo un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a priorizar siempre los intereses del deporte.

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