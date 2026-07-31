A los 17 minutos del encuentro entre FC Universitario de Vinto y Guabirá, una fuerte ráfaga de viento derribó una valla publicitaria que terminó impactando contra un camarógrafo ubicado detrás de uno de los arcos del estadio Félix Capriles, en Cochabamba.

Tras el incidente, el operador de cámara logró ponerse de pie con la ayuda de sus compañeros, sin que la transmisión mostrara mayores consecuencias.

Las imágenes de la transmisión televisiva captaron el momento en que el viento levantó la estructura publicitaria y la desplazó hasta golpear al camarógrafo, mientras los relatores describían lo ocurrido en plena cobertura del partido.

Pese al incidente provocado por las condiciones meteorológicas, el árbitro decidió que el encuentro entre FC Universitario de Vinto y Guabirá continuara con normalidad.

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